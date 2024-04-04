Новый жилой массив появится в Советском районе Казани

В Советском районе Казани появится новый жилой массив «Вертелевка». Проект планировки участка площадью почти 259 гектаров опубликован в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы Татарстана, сообщает мэрия.

Планируется комплексная застройка участка — помимо жилья, здесь появятся объекты социальной и транспортной инфраструктуры, в том числе школы на 1224 и 750 мест, три детсада, спорткомплекс и другие социальные, культурные и торговые объекты.

В новых домах, согласно проекту, будут проживать около 10 тысяч человек.

Участок расположен рядом с Мамадышским трактом, поселком «Султан Ай», «Чебаксинским озером», Константиновским лесом и СНТ «Овощник-3№, трассой М7 «Волга» и мусульманским кладбищем.