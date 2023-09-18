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Новый зеленодольский «Метеор» столкнулся с судном в Салехарде
Накануне в Салехарде скоростное судно «Метеор», построенное на Зеленодольском судостроительном заводе, столкнулось с судном «Норд-3», прокуратура организовала проверку. Информация об этом появилась в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
Как указано в сообщении, в Салехарде в районе 4 км реки Полуй во время выполнения экспериментального рейса скоростного судна «Метеор» произошел отказ всех органов управления, в результате чего произошел удар о стоящее у берега судно «Норд-3».
В ведомстве отметили, что оба судна имеют повреждения. Пострадавших нет, окружающая среда не загрязнена.
Транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства происшествия на реке Полуй, организована проверка.
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