Новый закон запретил хоронить домашних животных самостоятельно: что делать владельцам

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С 1 марта 2025 года в России вступил в силу закон, запрещающий самостоятельное захоронение домашних животных. Нововведение направлено на улучшение экологической ситуации и предотвращение распространения инфекций среди людей и животных, сообщили в «АиФ».

Главная причина введения закона – защита здоровья населения и окружающей среды. Домашние животные могут умирать от опасных инфекционных заболеваний, а неправильное захоронение приводит к загрязнению почвы и грунтовых вод. Кроме того, владельцы нередко используют химикаты для консервации тел питомцев, что также вредит экологии.

Теперь утилизация останков должна проходить только через специализированные службы, обладающие лицензиями. Они проводят кремацию или захоронение в биотермических ямах, исключая вред для окружающей среды.

Закон предусматривает несколько способов прощания с питомцем.

При индивидуальной кремации прах питомца возвращают владельцу. В случае общей кремации тело сжигают вместе с другими животными, а прах не выдают. Также предлагают опцию захоронения на специальных кладбищах для животных.

При этом, если животное умерло в ветклинике или было усыплено, владельцу теперь не смогут вернуть его тело – оно подлежит обязательной кремации.

Запрещено выбрасывать останки в мусорные контейнеры, вывозить их на свалки, а также оставлять в лесах, оврагах, водоемах и других местах.

За самостоятельное захоронение предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафа зависит от региона. Для граждан – от 4 до 5 тыс. рублей, для юрлиц (например, ветеринарных клиник) – от 500 до 700 тыс. рублей.

В отдельных случаях, если нарушение привело к загрязнению окружающей среды или к угрозе здоровью людей, возможна даже уголовная ответственность.

Общество восприняло новый закон неоднозначно. Одни поддерживают его как важный шаг в защите экологии, а другие же считают нарушением личных прав. Однако специалисты уверены: новые правила помогут предотвратить распространение опасных заболеваний и минимизировать вред природе. Важнейшим фактом является то, что теперь каждый владелец должен будет самостоятельно нести ответственность за правильное обращение с телом умершего питомца.