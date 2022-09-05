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Ру Тат
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Здоровье
5 сентября 2022  16:27
Полина Шевчук

Новый хоспис в Казани планируют открыть в начале 2024 года

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В начале 2024 года в Казани планируют открыть второй хоспис для взрослых, сообщил «Татар-информу» председатель правления Фонда им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

Новый хоспис будет располагаться в Приволжском районе республики за ТЦ «Порт» на улице Братьев Баталовых. Он будет рассчитан на 60 койко-мест. Первый этаж — 30 хосписных коек, второй этаж — койки сестринского уход.

О том, как перечислить деньги на строительство нового здания казанского хосписа, можно узнать на сайте Фонда имени Анжелы Вавиловой.

#хоспис #фонд анжелы вавиловой
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