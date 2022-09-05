Новый хоспис в Казани планируют открыть в начале 2024 года

В начале 2024 года в Казани планируют открыть второй хоспис для взрослых, сообщил «Татар-информу» председатель правления Фонда им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

Новый хоспис будет располагаться в Приволжском районе республики за ТЦ «Порт» на улице Братьев Баталовых. Он будет рассчитан на 60 койко-мест. Первый этаж — 30 хосписных коек, второй этаж — койки сестринского уход.

О том, как перечислить деньги на строительство нового здания казанского хосписа, можно узнать на сайте Фонда имени Анжелы Вавиловой.