Новый вызов вратарской линии «Ак Барса». Останется ли Артур Ахтямов в Казани?

22-летний казанский воспитанник Артур Ахтямов вновь проведет часть своей подготовки к сезону за океаном

Фото: bars.ak-bars.ru

Ахтямов поедет за океан в тренировочный лагерь, а дальше?

22-летний казанский воспитанник Артур Ахтямов вновь проведет часть своей подготовки к сезону за океаном. Об этом нашему изданию весной рассказывал сам вратарь, едва завершив триумфальный сезон на уровне ВХЛ. Тогда он сообщил, что снова поедет за океан, где будет проходить тренировочный лагерь (кэмп) вместе с другими проспектами «Торонто».

В прошлом сезоне, напомним, казанский голкипер подписал трехлетний контракт с «Торонто» и провел в Канаде половину летней подготовки, а после кэмпа вернулся в Казань. «Листья» и казанский клуб пришли к компромиссному решению, и Ахтямов отправился в Казань в годичную аренду.

«Почему вернулся после кэмпа в “Ак Барс”? На самом деле, это было запланировано. В “Ак Барсе” знали об этом. Каждый хоккеист с детства мечтает попасть в НХЛ. Я долго думал, когда мне предложили контракт. Но все-таки согласился, потому что боялся, что потом могут вообще не позвать. Но много слышал, что не все там так гладко и частенько кормят лишь обещаниями», – рассказывал «Татар-информу» Ахтямов в декабре.

Тогда сразу пошли разговоры, что и сам «Ак Барс» отправит его в один из клубов КХЛ на условиях аренды, чтобы «отомстить» за решение подписаться с командой НХЛ. Но в итоге это оказалось лишь домыслом отдельных журналистов спортивных изданий. В «Ак Барсе» оставили 21-летнего голкипера в команде. Артур отыграл один матч на Кубке TANECO с будущим финалистом Кубка Гагарина «Локомотивом». Пропустил две шайбы и помог своей команде выиграть (4:2).

«Хорошо играл, молодец – уверенно, спокойно, просто даже удивительно для меня. Хороший мальчишка, и как человек, и как спортсмен. Дай Бог ему, чтобы он рос, еще и наш воспитанник – это приятно», – рассуждал после игры Зинэтула Билялетдинов.

Зинэтула Билялетдинов: «Хороший мальчишка, и как человек, и как спортсмен. Дай Бог ему, чтобы он рос, еще и наш воспитанник – это приятно» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Однако после сборов 21-летнего голкипера все-таки отправили набираться опыта в команду из собственной системы – альметьевский «Нефтяник». А Альметьевске он помог выиграть местной команде главный трофей – Кубок Петрова и был признан самым ценным игроком всего розыгрыша плей-офф 2024 года в ВХЛ.

В «Торонто» будут перестраивать вратарскую линию. Ахтямов может пригодиться

Уже после окончания победоносного плей-офф для «Нефтяника» и Артура Ахтямова персонально главный герой финальной серии с АКМ в интервью нашему изданию расплывчато заявил, что поборолся бы за место в «Ак Барсе». Но звучало это не совсем убедительно. На вопрос о том, что в команде на двухлетних контрактах есть более опытные Тимур Билялов и Амир Мифтахов, Артур заявил, что остался бы в Казани.

«Пока не хочу ничего загадывать. Нужно много работать. Конечно, хотелось бы остаться в родном клубе», – рассказывал Артур в интервью «ТИ-Спорт».

Однако, по нашим данным, из Торонто к Артуру в последнее время появился предметный интерес. Там действительно готовы пригласить хоккеиста к себе, но сначала посмотрят на уровень голкипера в летнем тренировочном лагере.

Такой интерес со стороны «листьев» вполне понятен. С вратарской линией здесь пока есть большая неопределенность. Илья Самсонов, проведший пару плохих сезонов, окончательно потерял шансы закрепиться в «Мэйпл Лифс» в качестве первого вратаря, поэтому там будут искать другие варианты. Да и бэкапом на зарплату, которую россиянин не самым приятным образом вынудил заплатить канадцев, тоже никто его держать не станет.

Артур Ахтямов: «Пока не хочу ничего загадывать. Нужно много работать. Конечно, хотелось бы остаться в родном клубе» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Напомним, прошлым летом Самсонов через арбитражный суд принудил «Торонто» выплатить ему $3,55 млн и пролонгировать контракт еще на год. После таких историй Самсонову оставалось только уверенной игрой доказать, что канадцы влезли в сотрудничество с ним не зря. В итоге Илья сыграл в регулярном чемпионате 40 матчей, в среднем отражал 89% бросков, а его коэффициент надежности составил 3,13. Следует признать, что у него были блестящие матчи, но случались и откровенные провалы. А это не те вводные данные, которые нужны, чтобы «Торонто» вновь предложило хороший контракт 27-летнему россиянину, который еще и судился с клубом.

Так что вариант с Артуром Ахтямовым в качестве одного из ближайших резервистов на сегодня выглядит весьма интересным для «Торонто». Да, здесь будут искать усиление на вратарскую позицию. Да, здесь есть еще Джозеф Уолл, сыгравший увереннее Ильи в плей-офф, а также Мартин Джонс. Но это не те вратари, на которых будут делать ставку на длинную перспективу. Артур Ахтямов же показал, что очень быстро прогрессирует – за сезон он вырос от резервиста без постоянной практики на взрослом уровне до звания MVP во второй по силе российской лиге и серьезной практикой на уровне топовой КХЛ. Это как минимум более предпочтительный вариант, чем Вячеслав Пекса (он уже в системе «Торонто» с прошлого сезона).

В КХЛ Артур провел 17 игр, когда Билялов и Мифтахов получили травмы. Выиграл в шести встречах и проиграл в семи, а его процент отраженных бросков составил достойные 92,1% при коэффициенте надежности в 2,51 пропущенные шайбы за игру. А в одной игре молодой вратарь оформил «сухарь».

В ВХЛ в 19 играх регулярного чемпионата его процент отраженных бросков составил 92,7%, а коэффициент надежности – 2,00 шайбы за игру. Из 507 бросков он отразил 470. Со стартом плей-офф работы у Артура прибавилось, но уровень его надежности даже пошел вверх. За 21 матч в розыгрыше Кубка Петрова по воротам Ахтямова нанесли 687 бросков, с 640 он справился. Процент отраженных бросков поднялся до 93,2%, появились классные сейвы в шпагатах и на перемещениях.

Марат Валиуллин: «У нас есть Амир Мифтахов. Ему уже 24 года, он должен играть. Мы рассчитываем на него» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что с вратарской линией «Ак Барса»?

Очевидно, что после такого сезона в «Ак Барсе», конечно же, серьезно рассчитывали сохранить у себя молодого и быстро растущего вратаря. Еще до триумфального плей-офф Артура за «Нефтяник», во время итоговой пресс-конференции «Ак Барса» корреспондент «ТИ-Спорт» задавал вопрос генеральному менеджеру казанского клуба Марату Валиуллину, будут ли приобретения во вратарскую линию.

«У нас есть Амир Мифтахов. Ему уже 24 года, он должен играть. Мы рассчитываем на него. Из-за повреждений он пропустил часть сезона. С “Торонто” мы будем договариваться, чтобы Артур Ахтямов остался с нами еще на год. Он и сам этого хочет», – ответил генменеджер «барсов».

Других вратарей привлекать не планируете?

Нет, – ответил Валиуллин.

С учетом продления Тимура Билялова еще на два сезона и действующего соглашения Амира Мифтахова кажется, что в случае отъезда Артура за океан ничего непоправимого не произойдет. Однако именно Ахтямов из троицы доморощенных голкиперов выглядит наиболее талантливым и потенциально самым сильным вратарем в клубной системе.

Артур смотрится в наиболее выгодном свете на фоне остановившегося в своем прогрессе Тимура Билялова и проблем со стабильностью у Амира Мифтахова. Последнему уже 24 года, однако назвать его надежным сменщиком до сих пор сложно.

Учитывая, что обе стороны – и «Ак Барс» в лице Валиуллина, и Артур Ахтямов – публично заявляют о желании продолжить сотрудничество, не удержать своего воспитанника в сложном сезоне будет опрометчиво.

Судя по комментариям для «ТИ-Спорт», Артур и сам прекрасно понимает, что обещания в клубах НХЛ еще не означают, что ему гарантируют там место хотя бы третьего вратаря – в любой момент он может быть отправлен в АХЛ (у него стандартный двусторонний контракт новичка). Так что отыграть в «Ак Барсе» еще сезон, добрать нужного «мяса» на взрослом уровне будет для него лучшим решением.

Минувший сезон показал, что в случае форс-мажорных обстоятельств сразу с обоими вратарями наличие молодого вратаря, способного в быстрые сроки мобилизоваться для игры на новом для себя уровне и подстраховать более старших коллег, необходимо. На сегодняшний момент в «Ак Барсе» голкиперов-резервистов такого уровня нет.