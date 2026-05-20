Общество 20 мая 2026 13:56

Новый выпуск «Tatarstan Today» с Раисом РТ расскажет о сотрудничестве с исламским миром

Изображение предоставлено редакцией программы

В новом специальном выпуске медиапроекта «Tatarstan Today. Открытый миру» гостем московской студии медиахолдинга «ТНВ» стал Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщили организаторы программы. Автор и ведущая проекта Дина Газалиева обсудила с главой республики вопросы, которые политологи и эксперты называют рукопожатием с исламским миром, а также причины, по которым татарстанцев за рубежом встречают как близких родственников.

Выпуск посвящен 20-летию Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» и реальным проектам по сотрудничеству с дружественными странами.

Республиканский медиапроект стал лауреатом Всероссийской журналистской премии «Золотое перо России» 2026 года.

ТВ-эфиры:

  • 25 мая в 22:10 и 30 мая в 19:00 на «ТНВ»
  • 27 мая в 18:30 и 22:30 на «Татарстан 24»
