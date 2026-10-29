Новый выпуск Tatarstan Today расскажет о саммите Россия – АСЕАН

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В эфир выйдет новый выпуск передачи «Тatarstan Today. Открытый миру» телеведущей Дины Газалиевой, посвященный прошедшему в Казани саммиту Россия – АСЕАН.

В программе пойдет речь о том, как республика вновь стала точкой притяжения для важных активностей и для чего Татарстан интегрируется в международную повестку азиатских стран.

Телеведущая со своей командой работала на масштабном международном саммите Россия – АСЕАН, состоявшемся в столице РТ. Она побывала в кулуарах, пообщалась с политологами и экспертами.

В новом выпуске медиапроекта будет сказано, каковы были цели саммита и как название принявшего его города звучит на разных языках мира и в международных СМИ.

Дина Газалиева изучила активность Татарстана в Юго-Восточной Азии и теперь расскажет, с какими странами республика уже имеет дружеские и торговые отношения.

О силе бумеранга для Татарстана и о слонах как символе развивающейся дружбы будет сказано в новой авторской программе «Tatarstan Today. Открытый миру».

Увидеть передачу можно будет 31 октября в 19:00, 3 ноября в 18:00 и 7 ноября в 19:00 на телеканале «ТНВ-Татарстан», а также 18 ноября в 18:30 и 22:30 – на телеканале «Татарстан 24».

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