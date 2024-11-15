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Саммит БРИКС и исламский форум: выходит новый выпуск «Тatarstan Today. Открытый миру»
Расстояния — не преграда к общению, и доказательства этому в очередной раз в своей авторской программе «Tatarstan Today. Открытый миру» представит журналист Дина Газалиева.
Героями нового выпуска станут различные известные люди. Ведущая затронет тему национальной самобытности и поделится опытом работы на узбекском ткацком станке. Также зрители познакомятся с популярным дизайнером нарядов и хранительницей текстильной техники «Икат».
Пословицу «старый друг лучше новых двух» подтвердят конкретные примеры с прошедшего в Казани саммита БРИКС. Окажется затронута и такая тема, как значение дружеских отношений Раиса Татарстана Рустама Минниханова с лидерами зарубежных государств для экономической интеграции.
Кроме того, передача будет содержать рассказ о масштабном исламском форуме, прошедшем в Москве, и о его основных итогах.
На «ТНВ» новый выпуск программы Дины Газалиевой «Tatarstan Today. Открытый миру» покажут 16 ноября в 19.00 и 18 ноября в 22.00.
На телеканале «Татарстан 24» — 20 ноября в 18.30 и 22.30.
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