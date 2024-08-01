Новый выпуск «Политкухни»: Захарова о соцподдержке татарстанцев и уроках семьеведения

Героем новой серии подкаста «Политкухня» стала Светлана Захарова, председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике. Комитет занимается обширным спектром вопросов: здравоохранением и трудовыми отношениями, охраной семьи и социальной защитой, демографией и молодежной политикой.

Одно из важнейших направлений политики государства – это демография. Гостья подкаста прокомментировала негативный тренд рождаемости и заявила, что сейчас основные силы направлены на исправление этой ситуации. По мнению Светланы Захаровой, этот путь должен быть системным и всеобъемлющим, начинаться он должен со школьной скамьи: «Мы понимаем, что школьная программа перегружена, но добавить уроки семьеведения и финансовой грамотности – нужно».

На вопрос ведущей Алины Гималтдиновой о поддержке одиноких матерей председатель комитета Госсовета, помимо адресных мер, также поделилась и общим видением задачи государства: «Мы даем удочку, наша задача – обучить». Есть ряд социальных выплат по самым разным направлениям – для беременных, для ветеранов и инвалидов, но важно научить людей самостоятельно зарабатывать и выбрать совместно с государством и бизнесом актуальные компетенции.

Традиционными стали вопросы о внутренней политической кухне. Светлана Захарова рассказала, как в разрезе новой политики России по реновации поликлиник в 2009 – 2010 годах Айрат Фаррахов решил «собрать команду профессиональных медиков» в Госсовете. Это стало ответом на внутренний запрос – республика нуждалась в экспертах, которые понимают все тонкости в системной работе медицины.

В подкасте обсуждают не только политику, но и личные истории главных героев ­­– их воспитание и воспоминания из детства. Именно мама помогла героине подкаста сформировать отношение к труду, она с детства прививала упорство и наставляла: «99 процентов потения, 1 процент умения».

Проект «Татар-информа» «Политкухня» – это первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только рассказываем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткрываем завесу тайны внутренней кухни политиков нашей республики.

Подкаст «Политкухня» можно смотреть на сайте «Татар-информа», в наших социальных сетях и по телеканалу ТНВ. Новые выпуски выходят по четвергам.