Новый выпуск «Политкухни»: «Учитель года» из Казани об образовании будущего

Гостем новой серии подкаста «Политкухня» стал «Учитель года», директор одной из школ Казани Нияз Гафиятуллин.

Герой программы рассказал, для чего нужна школа с обучением на английском языке в период СВО, развеял мифы об образовательной программе своей школы, поделился секретами социальных лифтов для учителей и своим мнением о ЕГЭ.

Нияз Гафиятуллин считает, что очень полезно участвовать в специализированных конкурсах республиканского и федерального уровня, и что дополнительные активности благоприятно отражаются на резюме. В интервью подробно обсуждаются вопросы трудоустройства учителей и перспективы их роста.

Гость отметил, что специальная военная операция стала одним из серьезных вызовов для его школы: «Как только это все началось, мы потеряли 30% нашего коллектива», – сообщил он. Сейчас проблемы нет, а отсеялись лишь те, кто был против или не согласен – произошла «позитивная фильтрация».

Затронули в подкасте и мнение о том, что «дети с каждым поколением глупеют». Нияз не согласился с ним и подчеркнул, что дети сегодня другие и к ним нужен современный подход.

Нияз рассказал, каким он видит будущее российского образования: «У меня нет аллергии на ЕГЭ, так как он решает важную задачу по унификации поступления всех школьников». Любой школьник от Калининграда до Владивостока может поступить в любой вуз, и оцениваются одинаковые базы знаний, не приходится сдавать по десять экзаменов.

Проект «Татар-информа» «Политкухня» – это первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только рассказываем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткрываем завесу тайны внутренней кухни политиков нашей республики.

Подкаст «Политкухня» можно смотреть на сайте «Татар-информа», в наших социальных сетях и по телеканалу ТНВ. Новые выпуски выходят по вторникам и пятницам.