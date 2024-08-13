Новый выпуск «Политкухни»: Галимова о родном Нурлате 90-х годов и о работе с Раисом РТ

Героем новой серии подкаста «Политкухня» стала Лилия Галимова, официальный представитель Раиса Республики Татарстан. Она поделилась воспоминаниями о родном Нурлате 90-х годов и рассказала о трудностях практики в Госсовете.

Также в выпуске с особым интересом обсуждалась работа с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым и её особенности: что произойдет, если не взять трубку от Раиса; какой самый показательный рейтинг; кто входит в круг самых приближенных, и кто в конце концов делает фотографии «хэерле иртэ» для страницы Раиса?

Ведущая подкаста Алина Гималтдинова не обошла стороной вопрос о том, кто приглашается на закрытые совещания, как поступает и интерпретируется информация для Раиса Республики, можно ли спорить с ним и стоит ли Алине идти в политику. На этот вопрос Лилия ответила, что она солидарна в этом вопросе с шефом: «У человека должна быть одна нормальная профессия. Когда человек с низов что-то делал, он уже может начать экспериментировать».

Проект «Татар-информа» «Политкухня» – это первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только рассказываем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткрываем завесу тайны внутренней кухни политиков нашей республики.

Подкаст «Политкухня» можно смотреть на сайте «Татар-информа», в наших социальных сетях и по телеканалу ТНВ. Новые выпуски выходят по четвергам.