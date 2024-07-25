Новый выпуск «Политкухни»: Баксиков о патриотизме, воспитании детей и службе на СВО

Сегодня вышел новый эпизод подкаста о власти и еде «Политкухня» с Героем России Расимом Баксиковым.

Многие знают Расима Баксикова как бойца в составе легендарного экипажа «Алеша», который в одиночку расправился с превосходящими силами врага. В первые минуты боя бойцы метким выстрелом уничтожили два танка Т-72Б противника, а в следующие 30 минут были уничтожены один бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro американского производства вместе с десантом.

В «Политкухне» Расим помог шеф-повару Ильгизу Галиеву приготовить свою любимую боевую сечку и манты. А в откровенном разговоре с ведущей Алиной Гималтдиновой Баксиков рассказал о своем детстве, драках в школе, про памятный вертолет на день рождения, о том, как мать воспитала его патриотом Родины. Поделился герой программы, как проходил военную подготовку, когда Расиму дали прозвище Нельсон Мандела за стремление к справедливости.

Баксиков рассказал о том, как нес службу в зоне спецоперации, о своей первой встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

Алина Гималтдинова затронула тему патриотизма – как родителям воспитывать это чувство у молодежи. Баксиков считает, что военно-патриотическое воспитание необходимо, и не понимает родителей, которые отговаривают от военной службы своих детей.

«Какое право они имеют на это? Наши родители не должны забывать, что кто-то должен защищать нашу Родину», – сказал Расим.

Посмотреть новый выпуск подкаста «Политкухня» можно на сайте «Татар-информа», в его социальных сетях и по телеканалу ТНВ.