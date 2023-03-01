Новый вклад Совкомбанка – «Яркая весна с Халвой» с максимальной ставкой 8,6% годовых

1 марта Совкомбанк запускает новый срочный вклад «Яркая весна с Халвой».

Вклад можно открыть на срок 3 месяца со ставкой 7,3% годовых, на 6 месяцев – 7,5% годовых. Ставка по вкладу на сроке 12 месяцев составит 7,6% годовых. Для держателей карты рассрочки «Халва» при регулярном использовании карты в конце срока вклада ставка будет увеличена на 1% и составит 8,6% годовых.

Увеличение ставки по вкладам банка на 1% годовых действует для вкладов на 6 и 12 месяцев в рамках программы лояльности «Халвы». Для этого нужно активно пользоваться картой, то есть делать не менее 5 покупок на общую сумму от 10 000 рублей (и от 5 000 рублей по «Социальной Халве») каждый месяц, и не иметь просроченной задолженности по кредитам в банке.

Вклад «Яркая весна с Халвой» можно открыть в любом розничном отделении банка и онлайн в мобильном приложении «Халва – Совкомбанк». Стартовая сумма для открытия составляет всего 10 000 рублей.

Также с 1 марта в банке меняются ставки по вкладам. Ставки будут снижены по срочным вкладам «Удобный» на 0,2% на сроке 3-6 месяцев и «Рекордный процент» для пролонгации: на 0,2% на сроках 3 и 12 месяцев, на 0,1% -на сроке 6 месяцев. По вкладу «Удобный» ставки вырастут: на 0,2% на сроке 6-9 месяцев, на 0,4% – для вкладов на 9-12 месяцев и на 1% – на длинных сроках вклада 2 и 3 года.

По всем депозитам, оформленным на период от полугода и больше, ставка будет дополнительно повышена на 1% годовых в конце срока для активных пользователей карты.

Более подробно о вкладах Совкомбанка – на сайте банка.

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