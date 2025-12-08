Новый виток конфликта: как мирный план обострил отношения Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп во время выступления обвинил главу Украины в нежелании ознакомиться с мирным планом урегулирования российско-украинского конфликта. При этом, по словам Трампа, Россия в целом с предложением согласна. Чем может обернуться для Зеленского возможный отказ США от помощи Украине – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





В воскресный вечер в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания приняли участие в гала-концерте в вашингтонском Кеннеди-центре

«А ты опять мой план не прочитал, а я так ждал, надеялся и верил»

В воскресный вечер в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания приняли участие в гала-концерте в вашингтонском Кеннеди-центре. Несмотря на обилие голливудских звезд и других американских знаменитостей, Дональд Трамп выглядел не в своей тарелке. Причина выяснилась сразу же в его комментариях журналистам.

«Итак, мы говорили с президентом Путиным и мы говорили с украинскими лидерами, включая Зеленского, президента Зеленского. И должен сказать, я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не ознакомился с этим предложением», – признался Трамп.

Речь идет о многострадальном и уже неоднократно переработанном мирном плане США по урегулированию российско-украинского кризиса. По словам американского лидера, Россия в целом согласилась на его «мирный план», в отличие от Зеленского, который, по мнению Трампа, отлынивает даже от прочтения документа.

Администрация Трампа активно продвигает свои предложения. Спецпредставители – Кит Келлог, Стив Уиткофф и Дэниел Дрисколл – ведут переговоры с обеими сторонами. Так, 2–3 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели пятичасовые переговоры в Москве с Президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, американский план сначала включал 28 пунктов, затем был сокращен до 22. Публично согласованного текста пока нет: содержание документа обсуждается в закрытом формате, что порождает массу спекуляций. Некоторые аналитики считают, что предложения Трампа во многом перекликаются с прежними требованиями России. Украина же, судя по всему, ограничивается пассивным сопротивлением – в виде отсутствия желания Зеленского даже ознакомиться с документом.

Разочарование Трампа понять несложно: он уже не раз сталкивался, по его мнению, с неадекватным поведением Зеленского. Достаточно вспомнить эпизод в Овальном кабинете 28 февраля 2025 года, когда президент Украины, по сообщениям, настолько раздражал Трампа внешним видом и перебиваниями, что американский лидер не выдержал и выгнал украинскую делегацию из Белого дома.

Недавние коррупционные скандалы в Киеве, завершившиеся отставкой главы офиса президента Андрея Ермака и арестами ряда чиновников, еще больше подорвали и без того слабую репутацию Зеленского в Вашингтоне.

Дональд Трамп-младший заявил, что президент США может отвернуться от Украины. Это публичное предупреждение стало своеобразным разогревом перед речью самого Дональда Трампа в Кеннеди-центре Фото: стоп кадр видео

Сын Трампа на разогреве

Накануне выступления Дональда Трампа дров в костер его раздражения подкинул сын, Дональд Трамп-младший. Он выразил удивление количеством суперкаров с украинскими номерами, которые увидел летом в Монако. Этим наблюдением он поделился на форуме в Дохе.

«Этим летом я был со своей прекрасной девушкой Беттиной в Монако, и мы ездили там на машине. В обычный день половина суперкаров – Bugatti, Ferrari, вот это все – были с украинскими номерами. Мы действительно думаем, что все это было заработано на Украине?» – заявил он.

Трамп-младший напомнил, что Украина никогда не считалась богатой страной. «Я был на Украине 20 лет назад. Там не было изобилия богатства, и тем не менее вы видите, как вторых лиц государства арестовывают за кражу сотен миллионов долларов», – отметил он.

Он также заявил, что президент США может отвернуться от Украины. Это публичное предупреждение стало своеобразным разогревом перед речью самого Дональда Трампа в Кеннеди-центре.

Трамп упомянул: окружению Зеленского американский план не только нравится, но и, по словам Трампа, «его окружение в восторге» Фото: © Стрингер / РИА Новости

Проблема в Зеленском

Интересно, что, выступая перед журналистами, Трамп упомянул: окружению Зеленского американский план не только нравится, но и, по словам Трампа, «его окружение в восторге». Получается, загвоздка исключительно в самом Зеленском, что намекает на его шаткие перспективы.

Столь прямой выпад породил слухи о возможной замене Зеленского. Украинские политики, как сообщают наблюдатели, уже борются за шанс занять его место. Среди них – Алексей Арестович, бывший советник президента Украины, считающий, что война в краткосрочной перспективе проиграна.

Военная ситуация действительно критическая: стратегически важный Покровск фактически потерян, ВСУ удерживаются в обороне, фронт разрушается на ключевых направлениях, растет число дезертирств, падает моральное состояние украинских военных.

Обсуждение американского плана на уровне Трамп – Путин показывает: связь между Москвой и Вашингтоном сохраняется, а Европу поставили перед фактом. Европейские союзники впервые явно ощутили, что ключевые решения принимаются без их участия.

Если США, разочарованные Зеленским, свернут поддержку, перед Киевом останется только один путь – делать ставку на Европу. Это означает затяжную войну на истощение. Практика последних лет показала, что между громкими заявлениями ЕС и реальными действиями огромная пропасть. В долгосрочной перспективе такой сценарий ослабит Украину куда сильнее, чем Россию, а новое предложение о переговорах будет куда менее выгодным.

В самой Европе сейчас чешут головы в отношении американского плана. Станции «Отрицание», «Гнев», «Торг», «Депрессия» европейцами и Зеленским уже пройдены. Впереди конечная – «Принятие» Фото: © Михаил Воскресенский / РИА Новости

Европа колеблется и боится ухода американцев

Лидеры Британии, Франции и Германии намерены встретиться 8 декабря в Лондоне, чтобы согласовать дальнейшие шаги. Возможно, именно надежда на европейскую поддержку побуждает Зеленского затягивать с реакцией на американские предложения.

В конце ноября бывший премьер-министр Италии Энрико Летта заявил, что без США Евросоюз не сможет в одиночку «защищать Украину». По его словам, которые приводит испанская La Razón, Дональд Трамп угрожал Европе «оставить Украину без американской поддержки», что представляет собой «смертельный вызов для Европы».

«Нам нужны США, потому что наша оборона настолько раздроблена, что мы не можем обеспечить ее автономно», – добавил Летта.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, как пишет Financial Times, обеспокоен тем, что в 2026 году Берлину придется взять на себя основную часть расходов по поддержке Киева – на фоне тяжелой экономической ситуации во Франции и Британии.

В общем, в самой Европе сейчас чешут головы в отношении американского плана. Станции «Отрицание», «Гнев», «Торг», «Депрессия» европейцами и Зеленским уже пройдены. Впереди конечная – «Принятие».