Новый вид мошенничества: лже-специалисты сотовой связи оформили кредиты на татарстанцев

Мошенники придумали новый предлог, чтобы войти в личный кабинет на сайте Госуслуг и оформить кредит, сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

Во всех случаях история одна: поступает звонок от якобы специалиста оператора связи, который сообщает об истечении срока действия договора и предлагает продлить его. Для этого необходимо передать коды из СМС-сообщений. После чего телефон на сутки блокировался, о чем потерпевшего предупреждал «сотрудник сотовой связи». Пострадавшие понимали, что стали жертвами аферистов, только когда из банков начинали поступать сообщения о необходимости оплатить взнос по кредиту.

Жертвами лже-специалистов сотовой связи стали две жительницы Казани. На имя одной из них мошенники оформили кредитный договор на 220 тысяч рублей, на имя второй – 300 тысяч рублей.

Установлено, что женщины продиктовали коды мошенникам. После этого аферисты получили доступ к личным кабинетам потерпевших на сайте Госулуг, где оформили займы. Кроме того, им удалось получить доступ к личным кабинетам сотового оператора и банковским счетам.

В ведомстве отмечают, что мошенники каждый день придумывают новые схемы обмана. Необходимо быть крайне внимательными, не следует сообщать коды, которые приходят в СМС-сообщениях. Следует проверять поступающую информацию.