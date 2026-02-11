Новый «Урок цифры» посвятят анализу данных и алгоритмам

Фото: пресс-служба Минцифры РФ

Технологическая платформа «Авито» запускает новый интерактивный тренажер «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому» в рамках всероссийского проекта «Урок цифры». Занятие рассчитано на учеников с 1 по 11 класс и нацелено на развитие навыков, востребованных в цифровой экономике, а также на раннюю профориентацию в сфере IT, сообщает Минцифры РФ.

Проект «Урок цифры» проходит в поддержку федеральной инициативы «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и связан с национальной целью «Технологическое лидерство». Его организуют АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения РФ.

Это уже второй модуль, который подготовили для проекта. Первый был посвящен интернет-безопасности и работе специалистов по антифроду, новый – продуктам на основе данных и машинному обучению. В игровой форме школьникам объясняют, как данные превращаются в персональные рекомендации и помогают предложениям находить свою аудиторию. Участники знакомятся с принципами работы рекомендательных систем, лежащих в основе современных цифровых платформ, и пробуют создать собственный алгоритм.

По сюжету ученики вместе с героями – Запятыней, Скобцом и братьями Слешами – помогают вещам обрести новых владельцев, размещая объявления на «Авито». Чтобы разобраться, как объявления находят пользователей, они отправляются в цифровую вселенную платформы. Под руководством персонажа по имени Макс школьники проходят весь путь – от сбора данных до принятия решения – и создают модель рекомендательной системы.

В комплект материалов входят видеоролик, методические рекомендации для учителей и интерактивный тренажер из пяти игр. Каждая из них знакомит с одной из ключевых профессий в IT-команде.

В игре «Озеро данных» школьники выступают в роли дата-инженеров и учатся собирать и структурировать информацию. «Площадь интересов» посвящена профессии дата-сайентиста – участники изучают, как алгоритмы анализируют предпочтения пользователей. «Трасса доставки данных» знакомит с работой бэкенд-разработчика и объясняет, как выстраивается надежная инфраструктура для алгоритмов.

В «Библиотеке гипотез» школьники примеряют роль дата-аналитиков и проверяют, как с помощью анализа пользовательских действий можно улучшить алгоритм. «Зал взвешенных решений» посвящен A/B-тестированию, которое считается стандартом принятия решений в цифровой среде.

Директор департамента поиска и рекомендаций «Авито» Андрей Венжега сообщил, что компания создает такие уроки, чтобы заинтересовать школьников сферой IT и алгоритмов и помочь им с выбором будущей профессии. По его словам, программа подходит как для младших, так и для старших классов: на простых примерах детям объясняют основы логики и работы с данными.

Он добавил, что разработчики стремятся показать школьникам, что за каждым приложением стоят люди, и дать возможность почувствовать себя создателями цифровых продуктов.

Директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина отметила, что новый «Урок цифры» посвящен рекомендательным системам и алгоритмам, с которыми пользователи сталкиваются ежедневно.

По ее словам, важно формировать у школьников понимание IT– и AI-профессий, а также принципов работы рекомендаций и роли данных в этом процессе. Она подчеркнула, что такое знание развивает цифровую грамотность, делает взаимодействие с технологиями более осознанным и безопасным и помогает определиться с выбором профессии.

За успешное прохождение урока ученики получат виртуальные баллы. В конце занятий их можно будет распределить между благотворительными фондами. Компания переведет набранные баллы в реальные средства и направит их в виде пожертвований организациям.

12 февраля на сайте проекта пройдет вебинар для педагогов. 27 февраля состоится федеральный открытый «Урок цифры» на тему «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому».

К онлайн-участию приглашаются школьники и учителя общеобразовательных организаций. Подключиться можно по ссылке.