Новый туристический кластер «Семрук — Белые горы» откроется в Лаишево в августе

В городе Лаишево активно ведутся строительные работы по созданию нового культурно-рекреационного кластера «Семрук — Белые горы». Благоустройство стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На создание кластера был выделен грант в 70 млн рублей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Лаишевский район на сегодняшний день является одним из популярных направлений отдыха у татарстанцев. Одна из точек притяжения — «Семрук». Сосновые леса и горы, пляж «Камское море» — всё это придает уникальность району и создает рекреационную зону для отдыха.

В развитие кластера «Белые горы», расположенного на берегу Камы, его частью должны стать лесной массив и декорации поселка «Семрук». На территории оборудуют места для отдыха, где можно будет разместить палатки.

Кроме того, появятся парковки и площадки с контейнерами для мусора, а также безопасные и освещенные подъемы и спуски.

На сегодня проведены работы по прокладке инженерных сетей, земляные работы, подготовлены основания под детскую площадку, тротуары, дороги, парковку.

Территория культурно-рекреационного кластера будет представлять интерес для отдыха круглый год.

«На сегодняшний день работы завершены на 50%. К концу августа объект будет доступен для туристов», — уточнили в пресс-службе.

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов убежден, что новая локация даст муниципалитету новые возможности развития.

«Это место уже стало излюбленным не только для жителей района и Татарстана. На декорации из фильма приезжают посмотреть люди из самых разных уголков России. Для нас — жителей Лаишева — это прекрасная площадка для проведения праздников — с размахом прошел здесь „День ухи“, первый фестиваль „Камские струны“ тоже стартовал здесь. Я уверен, что „Семрук“ станет местом притяжения для добрых гостей и даст новые возможности развития района», — заметил Ильдус Зарипов.

Обновление туристического кластера «Семрук» стало возможным благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».

Национальные проекты были инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.