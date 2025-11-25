В Институте истории им. Марджани презентовали книгу о татарах Приуралья

В Институте истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ прошла презентация научно-популярного издания «Татарские улусы Приуралья и их наследие».

В издании, подготовленном сотрудниками Института истории совместно с татарскими краеведами Башкортостана, представлена краткая история татар Приуралья от раннего Средневековья до создания кантонной системы управления (1798 год).

«Долгое время нашу историю писали с искажениями, фальсификациями и подменой понятий, но теперь на основе архивных документов мы доказали, что исконные жители Приуралья – это татары», – заявил автор идеи и координатор проекта, председатель общества татарских краеведов Башкортостана Руслан Масагутов.

Работа над научно-популярным изданием шла более двух лет. Авторы старались сохранить доступность для рядового читателя. Книга снабжена терминологическим словарем, картами и иллюстрациями, а в конце каждой главы перечислены основные тезисы. В то же время все тезисы в книге, подчеркнул Масагутов, доказаны. Все материалы прошли многократную проверку, добавил соавтор издания Анвар Аксанов.

«Эта книга фундаментальная, на ее основе можно писать следующую книгу», – считает Масагутов.

Научным и ответственным редактором выступил директор Института истории им. Марджани Радик Салихов. В коллектив авторов вошли: заведующий отделом истории Поволжья и Приуралья Радик Исхаков, старший научный сотрудник отдела Рустем Аминов, старший научный сотрудник Центра исследований Золотой Орды Института истории Анвар Аксанов и Руслан Масагутов.

«История татар Приуралья является одной из актуальных проблематик в наших исследовательских программах», – сказал Салихов.

Среди основных на сегодня задач Института директор назвал написание объективной истории нашего народа и борьбу с фальсификацией.

«Фальсификации сейчас очень-очень много. Они часто касаются изменений этнического самосознания, происходит спекулятивная игра на исторических понятиях», – считает Салихов.

Директор также анонсировал выход до конца года еще ряда изданий, посвященных истории татар Приуралья.

«В Академии наук в последнее время издается большое количество разной литературы. И очень важное место среди этих трудов занимают труды по истории и археологии», – сказал вице-президент Академии наук РТ Айнур Тимерханов.

Большое значение, отметил Тимерханов, популяризация истории имеет еще и «в контексте выполнения задач, зафиксированных в указе Президента России о сохранении и изучении историко-культурного наследия и языков народов Российской Федерации».