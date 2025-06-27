Новый торговый комплекс Казани «Мегастиль» откроет двери для посетителей уже в августе

Фото предоставлено ТК "Мегастиль"

В августе в Казани начнет работу новый торговый комплекс «Мегастиль», расположенный на Горьковском шоссе.

Объект площадью более 16 000 м2 рассчитан на 750 торговых точек и станет одним из крупнейших в городе по количеству арендаторов. В комплексе откроются магазины одежды, обуви, текстиля, электроники, товаров для дома и детей, кафе, рестораны, зоны для досуга и развлечений.

Торговый комплекс расположен на первой линии Горьковского шоссе, вблизи остановок общественного транспорта.

Шоссе является одной из основных транспортных артерий казанской агломерации с ежедневным трафиком более 50 000 автомобилей, в радиусе 20 км от объекта проживает около 500 000 человек.

Площадка предлагает арендаторам следующие условия:

Обеспечение безопасности: круглосуточная охрана, видеонаблюдение, система контроля доступа; Логистическая инфраструктура: выделенные зоны для погрузки и разгрузки товаров; Бесплатный доступ к складским помещениям: к каждому торговому месту прилагается складская площадь; Бесплатная парковка для посетителей, отдельные парковочные места для арендаторов и сотрудников комплекса; Арендные каникулы для большинства категорий арендаторов;

«Создана уникальная среда для арендаторов. Обеспечены все условия необходимые для успешной работы: высокий уровень безопасности, локальные склады для хранения товара под каждого арендатора, площадки для внутренней и внешней рекламы, удобная система зонирования и навигации, а также множество цифровых сервисов для комфортного предпринимательства», – отметила Юлия Комиссарова, директор Управления арендных отношений ТК «Мегастиль».

Забронировать конкретную площадь можно уже сегодня на сайте https://megastil-kzn.ru/ или по телефону отдела аренды: 8 (800) 222-17-08.

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