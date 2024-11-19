Новый том Красной книги РФ поступит в Татарстан в 2025 году

Единый научный центр Минприроды России «ВНИИ экология» планирует в декабре представить том «Растения и грибы» нового издания Красной книги России. Ожидается, что в следующем году новая книга поступит в Татарстан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе института.

«Изначально в планах было отправить Красную книгу в каждую российскую школу, в каждую школьную библиотеку. Немного сложно с точки зрения финансирования. Книга на 1,3 тыс. страниц, это требует определенных расходов, но, я думаю, так или иначе мы общими силами это завершим. Мы попросили многих коллег из частных компаний, государственных учреждений поддержать эту деятельность. Например, коллеги из Татарстана согласились, и практически полностью Татарстан будет обеспечен Красными книгами. Я думаю, мы такую практику в 2025 году будем развивать», — рассказал и. о. директора «ВНИИ экология» Александр Закондырин.

Он подчеркнул, что Красную книгу впервые с 2008 года полностью обновили. Руководство института и Минприроды РФ решило, что будет важно сделать том «Растения и грибы» в этом году. Над ним работали более 180 человек.

«Сейчас работа по Красной книге практически завершена, понадобилось более 700 очерков, а также 700 рисунков и 700 карт», — подчеркнул Закондырин.

По его словам, презентация тома «Растения и грибы» запланирована на 18 декабря. После этого начнется работа по распространению нового издания.