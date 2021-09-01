Новый технопарк для ИТ-компаний откроют в Казани рядом с озером Кабан

Новая площадка для размещения стартапов и ИТ-компаний будет открыта в Казани в течение года. Здание для технопарка уже выкуплено, оно находится возле озера Кабан. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов в беседе со студентами в рамках проекта российского общества «Знание».

«Когда Айрат Хайруллин стал министром [цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан], он сказал, что нужна площадка в городе. Мы искали, смотрели проект Urban, хотели купить несколько этажей. Но сегодня мы имеем хорошую площадку прямо в центре города, рядом с озером Кабан. Там 20 с лишним тысяч квадратных метров. Там мы должны в течение года создать мощную площадку для малого бизнеса, где будет бизнес-инкубатор», – сказал Минниханов.

«Здание мы купили, территория наша. Обещаю, что будем двигаться быстро», – подчеркнул Президент Татарстана.

Руководитель республики сегодня провел лекцию для студентов на тему «Цифровизация в регионах. Опыт Республики Татарстан», после чего ответил на вопросы. В числе прочего молодых людей интересовали меры поддержки для стартапов и молодых ИТ-компаний.