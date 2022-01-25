Новый терминал международных линий аэропорта «Бегишево» планируют открыть в августе

Новый терминал международных линий аэропорта «Бегишево» планируют ввести в эксплуатацию в августе 2022 года. Об этом на заседании коллегии Миндортранса РТ сообщил генеральный директор аэропорта «Казань» Сергей Романцов.

«Продолжается строительство нового терминала международных воздушных линий аэропорта “Бегишево” с пропускной способностью 200 пассажиров в час на прилет и столько же на вылет. Выполнено 74% работ от всего объема», – рассказал докладчик.

Романцов уточнил, что в настоящее время завершается отделка фасада, ведутся отделочные работы внутри здания, установлены лифты и эскалатор. Кроме того, изменена конфигурация и произведено благоустройство привокзальной площади, увеличено количество машино-мест на парковке, обновлен фасад гостиницы.

«На завершающей стадии находятся работы по реализации второй очереди проекта “Реконструкция аэропортового комплекса “Бегишево” за счет средств федерального бюджета. На сегодня полностью выполнены работы по реконструкции периметрового ограждения с оборудованием техническими средствами охраны», – продолжил гендиректор казанского аэропорта.

Он добавил, что теперь периметр воздушной гавани замкнут, система охранного телевидения и система охраны периметра полностью работают, проведено обучение операторов. «Завершены основные работы по реконструкции патрульной дороги. Окончательная приемка работ запланирована во втором квартале 2022 года», – отметил докладчик.

Романцов подчеркнул, что в этом году за счет средств республиканского бюджета также планируется построить бесплатную парковку перед въездом в аэропорт на 410 машино-мест.

Международным аэропортом «Бегишево» в прошлом году было обслужено 654 тыс. пассажиров, что более чем на 50% больше показателя 2020 года.