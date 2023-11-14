Новый термально-оздоровительный комплекс построят на Оренбургском тракте в Казани

Новый термально-оздоровительный комплекс планируют построить на Оренбургском тракте в Казани. Проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Исследования проводились на участке площадью 6853 кв. м в Приволжском районе города. Эксперт подтвердил, что он не затрагивает территорию ближайших объектов культурного наследия «Кабанское городище» («Архиерейская дача») и «Борисковский могильник X века».