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Руc Тат
Общество 14 ноября 2023 07:00

Новый термально-оздоровительный комплекс построят на Оренбургском тракте в Казани

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Новый термально-оздоровительный комплекс планируют построить на Оренбургском тракте в Казани. Проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Исследования проводились на участке площадью 6853 кв. м в Приволжском районе города. Эксперт подтвердил, что он не затрагивает территорию ближайших объектов культурного наследия «Кабанское городище» («Архиерейская дача») и «Борисковский могильник X века».

Скриншот документации

#оренбургский тракт #Строительство
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