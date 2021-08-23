Новый Telegram-бот по сбору эконарушений запустит Минэкологии РТ

Специальный Telegram-бот по сбору всех инцидентов в области нарушения природоохранного законодательства запустят в скором времени специалисты Минэкологии Татарстана. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на заседании экспертного клуба «Волга».

«Чтобы наладить диалог между властью, бизнесом и обществом, мы планируем запустить новый чат-бот, где будут фиксироваться любые экологические нарушения. По разным каналам связи в прошлом году к нам поступило более 8,7 тыс. обращений. В предыдущие годы таких обращений было более 13 тыс. 97% заявок, поступивших в „Народный контроль“, решены. Еще решены 99% заявок, поступивших в „Школьный экопатруль“. Новый чат-бот будет нам помогать сортировать все поступившие обращения», — объяснил он.

По данным министра, Telegram-бот будет готов к запуску в скором времени. Участники экспертного клуба «Волга» обсудили сегодня актуальные проблемы в сфере экологии. Среди них были раздельный сбор мусора, качество воды и воздуха и многие другие.