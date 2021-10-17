Новый театральный сезон в Мензелинском театре открылся премьерой «Любишь, не любишь...»

Фото предоставлено Мензелинским государственным татарским драматическим театром имени Сабира Амутбаева

В Мензелинском государственном татарском драматическом театре новый 86-й творческий сезон открылся со спектакля Флорида Булякова «Сөясеңме, сөймисеңме...» / «Любишь, не любишь...». Режиссером постановки выступил Ильсур Казакбаев из Уфы.

«В трагикомедии задействованы шесть артистов, режиссер сумел отобрать самых сильных артистов театра и раскрыть тему через их игру. Этот спектакль уже ставился в театре в 1994 году, режиссером был Азамат Гильманов. Нынешнюю постановку публика приняла очень тепло. Многие зрители плакали, потому что на протяжении всего спектакля сохранялось напряжение, что Старик вот-вот умрет, а „уходит“ Старуха», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе театра.

Большое внимание в спектакле уделено свету, декорациям, костюмам. Художником выступил лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии им.С. Юлаева Альберт Нестеров, композитором — заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан Ильшат Яхин, художником по свету — лауреат премии имени С. Амутбаева Денис Иванов. Главные роли Старика и Старухи сыграли народные артисты Татарстана Хафиз Хамматуллин и Разиля Муллина.

Перед премьерой в сквере напротив театра состоялось возложение цветов к бюсту основателя театра Сабиру Амутбаеву.

Во время открытия нового сезона на сцене можно было увидеть творческую труппу в полном составе — это 30 артистов. Их наградили по итогам прошлого сезона. Так, актером года был признан Ильназ Хисматуллин. В этом году в театр прибыли четыре артиста, им был вручен символический грим. Там же было озвучено, что 18 и 19 ноября коллектив отметит свой 85-летний юбилей.

«Мензелинский театр — это гордость нашего района, вы профессионалы своего дела и ваш коллектив является одним из самых лучших в республике. В новом сезоне предстоит увидеть много нового, вы плотно занимаетесь в этом направлении, я уверена, что театр ещё удивит своих зрителей новыми постановками и проектами», — отметила в своём выступлении заместитель руководителя исполкома Мензелинского района Нэля Бикеева.

По словам директора театра Ильнура Гайниева, все мероприятия в этом году будут проходить в рамках 85-летнего юбилея. «У нас есть премьеры, среди них и спектакль, который впервые ставится в Татарстане. Планов очень много, предстоит провести юбилейные мероприятия и всероссийский фестиваль, впереди ждут большие гастроли и увлекательный творческий путь. Работаем в полную силу, надеемся, что будем достойными памяти нашего основателя Сабира Амутбаева, который именно сегодня отмечает свой день рождения», — сказал руководитель театра.

Ровно год назад в этот же день Ильнур Гайниев был назначен директором Мензелинского государственного татарского драматического театра, покинув должность начальника управления культуры Зеленодольского района.

После официальной части состоялась премьера «Сөясеңме, сөймисеңме...». Спектакль поставлен по федеральной программе «Культура малой родины». Этот спектакль также смогут посмотреть обладатели «Пушкинской карты».