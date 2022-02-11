Новый срок получил рецидивист в РТ, который выкрикивал из окна камеры призывы к насилию

В Татарстане вынесли приговор 37-летнему неоднократно судимому жителю Марий Эл. Мужчину признали виновным в призывах к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как было установлено в суде, мужчина, отбывая очередной срок в колонии №3 в Татарстане, открыл окно в камере и стал выкрикивать призывы о применении насилия к полицейским.

Суд назначил рецидивисту наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима.

