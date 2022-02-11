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Происшествия
11 февраля 2022  13:19
Полина Шевчук

Новый срок получил рецидивист в РТ, который выкрикивал из окна камеры призывы к насилию

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В Татарстане вынесли приговор 37-летнему неоднократно судимому жителю Марий Эл. Мужчину признали виновным в призывах к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как было установлено в суде, мужчина, отбывая очередной срок в колонии №3 в Татарстане, открыл окно в камере и стал выкрикивать призывы о применении насилия к полицейским.

Суд назначил рецидивисту наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима.
 

#рецидивист #экстремизм #следком рт
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