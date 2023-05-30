Новый спутник «Космос-2569» сможет проводить разведку объектов ВСУ

Новый российский радиолокационный спутник «Космос-2569» будет проводить разведку военных объектов ВСУ до двух раз в сутки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выведенный на орбиту в субботу новый радиолокационный спутник „Кондор-ФКА“ будет применяться для разведки украинских военных объектов», — рассказал информированный источник.

По его словам, аппарат будет проходить над украинской территорией два раза в сутки и может снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в 1 метр.

Спутник, независимо от погоды и времени суток, позволит наблюдать за сосредоточением войск противника, переброской военной техники или возведением новых фортификационных объектов.

По данным профильных космических порталов, «Кондор-ФКА» получил в системе NORAD кодовое обозначение COSMOS-2569.