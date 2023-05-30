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Новый спутник «Космос-2569» сможет проводить разведку объектов ВСУ
Новый российский радиолокационный спутник «Космос-2569» будет проводить разведку военных объектов ВСУ до двух раз в сутки. Об этом сообщает РИА Новости.
«Выведенный на орбиту в субботу новый радиолокационный спутник „Кондор-ФКА“ будет применяться для разведки украинских военных объектов», — рассказал информированный источник.
По его словам, аппарат будет проходить над украинской территорией два раза в сутки и может снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в 1 метр.
Спутник, независимо от погоды и времени суток, позволит наблюдать за сосредоточением войск противника, переброской военной техники или возведением новых фортификационных объектов.
По данным профильных космических порталов, «Кондор-ФКА» получил в системе NORAD кодовое обозначение COSMOS-2569.
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