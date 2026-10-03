Новый спикер Госсовета, Год Шаймиева, политика и футбол с Ираном: акценты недели

В Татарстане избрали нового спикера парламента, ЕС ввел санкции против Рустама Минниханова, 2027-й станет Годом Минтимера Шаймиева в Татарстане, Казань приняла футбольный бомонд России и Ирана. Эти и другие темы в «Акцентах недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.





Фото: © «Татар-информ»

От Мухаметшина до Абдулганиева: в Татарстане избрали нового председателя Госсовета РТ

Главное событие недели Татарстана состоялось в понедельник – речь о Послании Раиса РТ Рустама Минниханова Госсовету РТ. Но, поскольку акценты выступления лидера республики «Татар-информ» подробно осветил уже тогда же, участники итогового подкаста недели начали с громкого назначения, которое произошло на заседании парламента. Новым Председателем Госсовета РТ стал Фарид Абдулганиев.

За его кандидатуру проголосовал 81 депутат, один выступил против. Раис РТ пожелал новому спикеру хорошей работы. Сам Абдулганиев, выступая перед депутатами, назвал своей задачей сохранение парламентских традиций и развитие достигнутых результатов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он поблагодарил Минниханова за возможность работать в команде Татарстана, избирателей Высокогорского и Атнинского районов – за доверие, а депутатов фракции «Единая Россия» – за выдвижение его кандидатуры на пост главы парламента.

Обычным людям, не следящим пристально за карьерными траекториями чиновных кадров, назначение Абдулганиева может показаться неожиданностью. Главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий программы Артур Халилуллов объяснили, почему это не так.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

2027-й объявлен Годом первого Президента в Татарстане

Заметной инициативой, обнародованной в Послании Раиса РТ, стало объявление 2027 года Годом Минтимера Шаймиева. Очевидно, что это значимое признание заслуг первого Президента Татарстана в развитии республики и сохранении межнационального мира в стране.

Рустам Минниханов отметил, что в следующем году Государственному Советнику РТ, Герою Труда Минтимеру Шаймиеву исполняется 90 лет. Лидер Татарстана подчеркнул, что под руководством Шаймиева проводится большая системная работа по сохранению историко-культурного наследия республики.

По словам Раиса Татарстана, благодаря мудрости первого Президента РТ и его последовательной, сбалансированной политике в республике сохранился межнациональный и межконфессиональный мир и гражданское согласие, были осуществлены масштабные социально-экономические программы, до сих пор не имеющие аналогов в России. Среди них – ликвидация ветхого жилья, полная газификация, социальная ипотека.

Участники видеоподкаста поговорили о заслугах Минтимера Шаймиева перед Татарстаном.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Новая конфигурация: для чего Татарстану еще один вице-премьер

Рустам Минниханов назначил Героя России Александра Лапина исполняющим обязанности заместителя Премьер-министра республики. Соответствующий указ опубликован на сайте Раиса РТ. Лапин будет исполнять обязанности вице-премьера до согласования его кандидатуры Госсоветом РТ.

Но это технические детали: решение уже принято, соответствующее заявление Минниханов сделал как раз в ходе своего Послания депутатам. В составе правительства Лапин будет курировать вопросы поддержки участников СВО в Татарстане.

Как оценивать личность нового вице-премьера и сам факт изменения конфигурации власти, обсудили участники «Акцентов недели».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Санкции ЕС против Минниханова и ответ на высылку российских дипломатов из Будапешта

Евросоюз ввел санкции против Рустама Минниханова. Соответствующее решение принял Совет Европы.

«На лиц, включенных в список сегодня, распространяется запрет на продажу активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы. Кроме того, на физических лиц распространяется запрет на поездки, запрещающий им въезд или транзит через территории ЕС», – говорится в документе.

В то же время российский МИД объявил о зеркальных мерах в ответ на высылку десяти отечественных дипломатов из Венгрии. Сотрудникам венгерского посольства в Москве, а также генконсульств в Санкт-Петербурге и Казани предписано покинуть территорию страны в двухнедельный срок.

Эксперты связывают произошедшее со сменой внешнеполитического вектора Венгрии после прихода к власти правительства Петера Мадьяра. Участники «Акцентов недели» вспомнили конструктивные отношения Рустама Минниханова и экс-главы правительства Венгрии Виктора Орбана и допустили связь санкций ЕС против лидера Татарстана со сменой власти в Будапеште.

Фото: © «Татар-информ»

Иногда футбол больше политики: Казань приняла сборные России и Ирана

«Некоторые думают, что футбол – это дело жизни и смерти; я совершенно разочарован такой позицией. Могу вас заверить: футбол намного, намного важнее». Эта фраза принадлежит Биллу Шенкли – легендарному шотландскому тренеру, который много лет возглавлял ФК «Ливерпуль».

На этой неделе весь футбольный бомонд России и Ирана собрался в Казани. Казалось бы, рядовой товарищеский матч, но внимание он привлек колоссальное – как в России и Иране, так и в Татарстане. Тут и стратегическое партнерство двух стран, и колоссальные связи Татарстана с Ираном, и сложная ситуация на Ближнем Востоке.

Кроме того, в Казани проходят Дни культуры Ирана (в рамках масштабного проекта «Дни культуры Ирана в России»). Они стартовали в конце сентября и продлятся до середины октября этого года.

Всю взаимосвязь событий в спорте и политике проследили участники «Акцентов недели».