Госкомитет РТ по биоресурсам запустил новый спецпроект и рассказал о реке Ик

Новый спецпроект, посвященный рекам Татарстана, запустил Госкомитет РТ по биоресурсам. Первая публикация в соцсетях посвящается реке Ик, сообщает пресс-служба ведомства.

«Татарстан является регионом богатым природными ресурсами. Общая площадь водных бассейнов республики превышает 4 тыс. квадратных километров. Каждый водный объект – от могучей и полноводной реки до крохотного озера – достоин внимания. Наш спецпроект будет посвящен именно им», – сказано в сообщении.

С сегодняшнего дня на странице Госкомитета РТ по биоресурсам в Instagram все желающие могут узнать интересные факты и занимательные истории о реках республики. Река Ик – памятник природы регионального значения. Она протекает по пяти районам республики – Азнакаевскому, Актанышскому, Бавлинскому, Мамадышскому и Муслюмовскому. Длина реки составляет 436 км. Ик имеет 91 приток. Она также протекает по территории Башкортостана. Почти 250 км реки являются не только административной границей между Башкортостаном и Оренбургской областью, Башкортостаном и Татарстаном, но и границами двух часовых поясов.