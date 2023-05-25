Новый томограф поликлиники НКНХ разгрузит нижнекамское здравоохранение

Новый современный томограф заработал в поликлинике «Нижнекамскнефтехима». Специально под это оборудование было построено новое здание. Теперь сотрудники СИБУРа могут проходить обследования на высокотехнологичном оборудовании на территории промышленной зоны, не выезжая в город. На реновацию медицинской инфраструктуры НКНХ, ремонт зданий, кабинетов, оснащение поликлиники современным оборудованием, создание «Центров здоровья» СИБУР направил около 320 млн руб. Компьютерный томограф нефтехимиков существенно разгрузит работу городской системы здравоохранения. В экстренных ситуациях промышленная медицина может прийти на помощь городской.

Компьютерный томограф поможет диагностировать заболевания внутренних органов на ранней стадии. А это значит, будет возможность своевременно начать лечение.

На официальном открытии кабинета компьютерной томографии генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов поздравил нефтехимиков с этим событием, подчеркнув, что обновление поликлиники — одна из важных задач большой корпоративной программы по улучшению условий труда, которая стартовала на НКНХ с приходом СИБУРа.

«Мы продолжаем череду ключевых мероприятий для обеспечения всех необходимых условий для профилактики и сохранения здоровья сотрудников нашего предприятия. С этой целью открываем новые медицинские объекты, оснащаем их современным высокотехнологичным оборудованием. СИБУР заботится о самом главном — о здоровье своих сотрудников. Все нововведения и обновления нужны для того, чтобы нижнекамцы, которые трудятся на НКНХ, получали своевременную и качественную медицинскую помощь», — подчеркнул Марат Фаляхов.

Член правления — управляющий директор СИБУРа Сергей Лукичев на церемонии открытия отметил, что главный приоритет для компании СИБУР — забота о здоровье своих сотрудников.

«Для меня особая честь присутствовать на открытии этого комплекса. Новый современный компьютерный томограф расширит функциональные возможности поликлиники „Нижнекамскнефтехима“ для оказания медицинских услуг работникам предприятия. Таким образом мы решаем самую главную задачу — по своевременной диагностике и сохранению здоровья людей», — сказал он.

Раньше нефтехимики обследовались либо в частных клиниках, либо в городской сети. Теперь обследования будут проводить в кратчайшие сроки. Пропускная способность томографа в среднем до 30 человек в день.

На строительство здания компьютерной томографии, ремонт кабинетов и оснащение поликлиники новым медицинским оборудованием направлено более 188 млн рублей.

«Хочется поздравить коллег, сотрудников предприятия с этим радостным событием. У вас открывается кабинет компьютерной томографии. Это очень здорово, что промышленная медицина не стоит на месте, развивается в ногу со временем, заботится о своих сотрудниках, населении Нижнекамска. Это прежде всего оказание качественной, своевременной, доступной медицинской помощи», — сказала заместитель руководителя Управления здравоохранения Нижнекамского муниципального района Ольга Ситдикова.

Проводить обследования, подробно расшифровывать и описывать результаты будет опытный врач-рентгенолог с 13-летним стажем. Пройти КТ нефтехимики смогут по назначению врача.

«Здоровье сотрудников в компании на первом плане, и мы видим, как СИБУР к этому относится: приобретается новое оборудование, привлекаются квалифицированные специалисты. Со всей стороны скажу, что все сотрудники ММЦ Профмедицина-НК сделают все, что от нас зависит, чтобы эффективно использовать оборудование, более четко проводить диагностику на благо здоровья сотрудников НКНХ», — подчеркнула главный врач ММЦ Профмедицина-НК Зиля Хисматова.

Модернизация нижнекамской промышленной медицины продолжается.

Совсем скоро в поликлинике откроется кабинет маммографии и отделение эндоскопии, оснащенное аппаратами для проведения гастро- и колоноскопии.