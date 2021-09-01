Новый сотрудник Аппарата Президента РТ будет поддерживать международные связи республики

Необходимость увеличения сотрудников в Аппарате Президента Татарстана связана с расширением международных связей республики. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«В связи с активизацией международного, внешнеэкономического и межрегионального сотрудничества Республики Татарстан, ростом количества визитов в иностранные государства и регионы Российской Федерации, проведением в республике в 2022 году и последующих годах крупных международных мероприятий, в том числе 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, ряда других событий, визитов в республику иностранных делегаций, возникает необходимость расширения взаимодействия с участниками внешних связей, усиления информационно-аналитического обеспечения деятельности Президента Республики Татарстан», — сказала Галимова.

По ее словам, новый сотрудник будет носить должность главного консультанта Департамента внешних связей Президента Республики Татарстан, введение новой должности не повлечет за собой увеличения фонда оплаты.

Ранее указом Президента РТ штат аппарата руководителя республики был увеличен с 226 до 227 человек.