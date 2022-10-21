Новый состав с новой песней: клип «СалаваТіков» покоряет интернет

Новый клип на песню «Планеты» от нового состава проекта «СалаваТік» появился в интернет-пространстве. Слова песни написала Резеда Губаева, мелодию сочинил композитор Эльмир Низамов. Об этом сообщила главный редактор журналов «Салават Купере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

«Впервые мы услышали эту песню в детском спектакле „Тыпырдык”. Она настолько легкая, а самое главное — в ней слова, которые дети должны знать, понятия, которые важны для познания мира. Надеемся, что следующая песня — „Времена года” — также будет полезна для маленьких зрителей», — сказала Файзуллина.

Как уже упоминалось, третий сезон начинается с нового состава. В течение двух лет в проекте «СалаваТік» принимали участие шестеро детей. Ребята, выступающие в проекте, — воспитанники Татарской государственной филармонии. С ними занимается известная певица Гульназ Гафурова. По мере того, как проект становился все более известным, возникла необходимость в его расширении и увеличении числа детей-певцов, заметила собеседница агентства.

Вместе с проектом выросли и его участники. Булат Талипов в роли Пингвина, Единорог — Аделина Хасанова, Жираф — Эмилия Галимзянова, Кошка — Аиша Ахметзянова покинули «СалаваТік». Поэтому с 1 июня был объявлен кастинг третьего сезона. Он прошел в два тура.

Под руководством председателя, народной артистки Татарстана Зайнаб Фархутдиновой членами жюри кастинга стали народная артистка Татарстана, солистка Казанской городской филармонии, заведующая вокальным отделением детской студии «Казанская городская филармония» Гульназ Гафурова, режиссер-постановщик, режиссер монтажа Гузель Шакирзянова, хореограф Лиана Мухаметшина, главный редактор журналов «Салават күпере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина. Они отобрали четверых детей.

«Вместе с новыми участниками появились и новые герои. Были подобраны костюмы, соответствующие характеру детей. Героев дети выбирали сами», — рассказали организаторы проекта «СалаваТік».

Самая маленькая «звездочка» — выступающая в костюме розового кота шестилетняя Сарбиназ Гизатуллина; желтый заяц — Адиля Захарова; панда — Алихан Хабибуллин; разноцветная зебра — Риана Хасанова. А Бахтияр Хабибуллин и Саида Гарифуллина продолжат выступать и в третьем сезоне проекта.

«„СалаваТік” — это проект, который занимает очень много времени, нужно много усилий, стараний. Конечно, это отличный опыт. Дети занимаются с профессиональными педагогами по хореографии, вокалу, учатся свободно вести себя на сцене, не теряются перед камерой. Кроме того, они знакомится с новыми песнями на татарском языке. Здесь мы их учим профессионализму», — подчеркнула Зиля Файзуллина.