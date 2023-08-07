Новый социальный проект по сбору гуманитарной помощи стартовал в Казани

В столице Татарстана в этом месяце в тестовом режиме запустили новый социальный проект по сбору гуманитарной помощи «Казань рядом», направленный на информирование жителей и повышение эффективности добровольческих проектов. Об этом на деловом понедельнике сообщила начальник управления социальной политики города Ирина Смирнова.

Социальная информация о проекте будет размещена на 100 билбордах Казани, на них будет указана контактная информация и QR-код для перехода на специальный сайт и номер колл-центра.

«В августе планируется работа колл-центра в тестовом режиме по графику с понедельника по пятницу с 8.00 до 21.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 21.00», — рассказала докладчица.

На портале представлена информация по трем направлениям — «Помощь Лисичанску и Рубежному», «Помощь семьям мобилизованных» и «Помощь мобилизованным казанцам в зоне СВО» и адреса сбора гуманитарной помощи.

«При выборе одного из направлений получаем список необходимой помощи, далее выбираем пункт помощи, который удобен благотворителю. Для удобства казанцев пункты указаны по районному принципу. Также при переходе по QR-коду на сайт пользователь увидит краткую информацию, какая помощь уже оказана», — отметила спикер.

Основными партнерами социального проекта выступили НКО «Добрая Казань», городские власти и медиагруппа «РИМ».

«Одним из важных направлений нашей работы касается подшефным территориям Республики Татарстан в новых регионах, поддержка участников СВО и их семей», — прокомментировал мэр города Ильсур Метшин.