Новый соципотечный дом в пгт Алексеевское получил ЗОС

Фото: пресс-служба Инспекции государственного строительного надзора РТ

Новый жилой дом № 28 по ул. Салиха Баттала в пгт Алексеевское Алексеевского района Татарстана получил заключение о соответствии требованиям проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ.

В кирпичном здании три этажа, 12 квартир общей площадью 615,40 кв. метров. Дом возведен в рамках реализации государственной программы «Социальная ипотека».

Застройщик — Государственный жилищный фонд при Раисе РТ.