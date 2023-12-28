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Новый соципотечный дом в пгт Алексеевское получил ЗОС
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Фото: пресс-служба Инспекции государственного строительного надзора РТ
Новый жилой дом № 28 по ул. Салиха Баттала в пгт Алексеевское Алексеевского района Татарстана получил заключение о соответствии требованиям проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ.
В кирпичном здании три этажа, 12 квартир общей площадью 615,40 кв. метров. Дом возведен в рамках реализации государственной программы «Социальная ипотека».
Застройщик — Государственный жилищный фонд при Раисе РТ.
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