Новый сквер появится на улице Гагарина в Казани в 2023 году

В следующем году в Московском районе Казани, на улице Гагарина, откроется новый сквер. Территория имеет свою историю — в близлежащих домах жили известные авиастроители, летчики и их семьи, сообщает пресс-служба мэрии РТ.

С проектом благоустройства, который охватит 2,5 тыс. кв. метров территории, ознакомился сегодня мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Будущий сквер расположится между домами №107 по улице Гагарина,№ 20 по улице Восход и №54 по улице Восстания. Жители попросили власти города организовать для них место для более тихого отдыха, поэтому строители планируют установить здесь столики для игры в шахматы и домино. Ожидается, что здесь смогут отдыхать и пожилые горожане.

Как рассказали мэру, при подготовке к благоустройству рабочие снесли 12 заброшенных гаражей и проложили 732 кв. метра тротуара. «Здесь вообще не было асфальтовых дорожек. Только вот одна была направляющая. Мы добавили и велосипедную дорожку. И все пешеходные связи, которые были в виде „натоптышей“, мы сохранили в асфальте. Это одна из самых загруженных пешеходных артерий», — отметил, представляя проект, глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

На территории будущего сквера сохранились исторические постройки, в том числе торец школы 60-х годов прошлого века. Поэтому специалисты поставили перед собой задачу сохранить идентичность района, отметил один из авторов проекта — архитектор Алмаз Даминов.

Метшин отметил, что в ближайшее время стартует второй этап благоустройства территории.

Напомним, что в 2018 году стартовало благоустройство соседнего сквера, который получил название «Я выбираю небо».