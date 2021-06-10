Новый сквер и систему эко-мониторинга подарила «Татнефть» альметьевцам ко Дню эколога

Клонированные осины из бокса-инкубатора

Саженцы, выращенные детьми, да еще в таком количестве — 500 штук — высаживают в городе впервые. Это результат полуторагодовой работы школьных биолабораторий по микроклонированию растений, созданных по инициативе генерального директора «Татнефти» Наиля Маганова и оборудованных на средства Компании. В шести школах нефтяного юго-востока ученики создают посадочный материал, выращивают побеги и культивируют саженцы разных пород деревьев, кустарников и цветов.

Такие же лаборатории будут открыты и в других школах нефтяного региона.

Cаженцы «Татнефть» покупает, что дает школам возможность заработать. В свою очередь Компания приобретает посадочный материал для своих программ по озеленению. Проект «Школьные лаборатории» важен еще и тем, что у детей появляется интерес к биологии, они учатся работать самостоятельно, исследовать, анализировать, делать выводы. Кроме того, у них развивается экологическое мышление, бережное отношение к природе — школьники, которые будут сами выращивать деревья, никогда не станут их ломать.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

Представители СМИ и блогеры побывали в лаборатории татарской гимназии Альметьевска. Гостям показали ламинарный бокс, где как раз и происходит процесс микроклонирования, и световой бокс-инкубатор, где в течение месяца прорастают побеги.

«Проекту уже больше полутора лет, — рассказал куратор проекта «Школьные лаборатории» Ринат Якупов. — Пока мы нацелены на приумножение наших маточных растений. Тем не менее на День эколога вырастили для «Татнефти» до посадочных параметров 500 деревцев». К осени школьники планируют вырастить до 100 тысяч саженцев.

Эти деревца гости увидели в теплице. Здесь саженцы дорастают до тех самых полутора метров, когда их можно высаживать в естественную среду. В теплице из питательного раствора посадочный материал пересаживается в грунт и адаптируется к естес­твенной среде сначала в маленькой тепличке, потом в парнике. Когда прибыли экскурсанты, старшеклассники как раз занимались пересадкой.

«Мы помещаем побеги в слабый раствор марганцовки, обязательно вымываем раствор, в котором они находились, так как в нем могут содержаться бактерии. Потом делаем лунки и в них сажаем росточки», — объяснила корреспонденту газеты «Нефтяные вести» ученица 10 класса Наиля Нафикова.

Сейчас в тепличных условиях осваиваются около 1000 саженцев разных видов растений.

Не болеет, не гниет и два века живет

Основное событие дня — посадка молодых деревьев — происходило на пологом берегу городского озера. Здесь собрались топ-менеджеры «Татнефти», молодые нефтяники, представители учреждений и организаций города. Обращаясь к участникам акции, заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии Азат Хабибрахманов объяснил, чем хороша триплоидная осина. Она очень быстро растет, не подвержена гнили, поглощает в 2,5 раза больше углекислого газа, чем другие деревья, живет почти 250 лет.

«Но самое важное, что вот эти саженцы выращены учениками школ в своих биологических лабораториях», — подчеркнул Азат Хабибрахманов.

Посадка деревьев — один из этапов программы «Татнефти» «Циркулярный лес». В этом году Компания посадила 5 млн саженцев, а к концу года эта цифра вырастет до 8 млн.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов сообщил, что благодаря совместной работе с «Татнефтью» Альметьевск шестой раз становится лучшим в конкурсе «Эковесна».

«Экология — это очень важная и широкая тема, — отметил глава. — Здорово, что мы вмес­те этим занимаемся, что День охраны окружающей среды мы встречаем такой дружной командой».

За короткое время осинки были высажены, обильно политы и привязаны для лучшего укоренения к деревянным колышкам.

Приобщилась к озеленению и пишущая братия. «Было очень интересно узнать, как школьники в своей биолаборатории с большой любовью выращивают саженцы, а теперь мы их с большой любовью посадили, — рассказала газете «Нефтяные вести» блогер Карина Нугаева. — Я считаю, что это замечательная идея и хочу поблагодарить «Татнефть», что она так старается для всех нас».

В качестве маленького бонуса каждый участник акции получил саженец триплоидной осины в подарок.

«Татнефть» расставила посты на страже экологии

Заключительной частью акции стала презентация онлайн-­платформы «Зачистыйальметьевск.рф». Как рассказал журналистам Азат Хабибрахманов, теперь всякий, кто захочет узнать, чем он дышит, может зайти на этот сайт и увидеть предельно допустимые и реальные значения содержания в воздухе сероводорода, метана, диоксида серы, оксида азота, диоксида азота, оксида углерода.

Информация поступает в режиме реального времени со стацио­нарных экологичес­ких постов (СЭП), установленных в городском парке, около Дома культуры «Иске Элмэт» и на территории «ЦПК-Татнефть». Также можно отследить данные за день, неделю, месяц.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

Азат Хабибрахманов также сообщил, что на территории Альметьевского района действует целая система экологических постов. Каждый из них оборудован аппаратурой для регистрации концентраций загрязняющих веществ и метеорологических параметров. Наблюдения проводятся круглогодично.

Кроме трех постов в Альметьевске, еще 16 СЭП расположены на производственных объектах. Все фактические параметры поступают на информационные табло, находящиеся возле штаб-квартиры «Татнефти», на АЗС Компании и в Нижней Мактаме. Планируется охватить мониторингом и другие города присутствия Компании «Татнефть».