Новый школьный предмет о духовно-нравственной культуре введут поэтапно с 2026 года

Министерство просвещения РФ изменило график внедрения в школьную программу учебного курса «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Дисциплина будет вводиться поэтапно в течение нескольких лет, сообщает РИА Новости.

Согласно решению ведомства, в 2026/27 учебном году новый предмет появится только в 5-х классах. В 6-х и 7-х классах его начнут преподавать с 2027/28 учебного года. Ранее предполагалось, что ДНКР будет введена одновременно во всех трёх параллелях с 2026 года.

Также с 1 сентября 2026 года объём изучения иностранного языка в пятых классах сократится с трёх до двух часов в неделю. С 1 сентября 2027 года аналогичные изменения затронут 6-е и 7-е классы.

В министерстве пояснили, что данные меры направлены на оптимизацию учебной нагрузки и перераспределение времени. При этом изучение иностранных языков сохранит статус обязательного компонента образовательной программы.

Курс «Духовно-нравственная культура России» призван формировать у школьников мировоззренческие ориентиры, основанные на традиционных российских духовных и нравственных ценностях.