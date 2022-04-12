Новый склад KazanExpress в Зеленодольском районе РТ даст порядка 3 тысяч рабочих мест

Маркетплейс KazanExpress завершает строительство первой очереди нового склада общей площадью более 1 000 000 квадратных метров. Он расположен в Свияжском межрегиональном мультимодальном логистическом центре. Всего таких очередей будет восемь, сообщили в компании.

Уже практически залит бетонный пол в складской зоне; в административном блоке идут отделочные работы. Здесь расположатся раздевалки, столовая и офисы для сотрудников. Дизайн-проект интерьера разрабатывали по аналогии с офисом компании в Иннополисе. Также смонтирована система пожаротушения, идет прокладка водопроводных сетей. Подрядчики начали благоустраивать прилегающую территорию: сейчас кладут первый слой асфальта. Около здания склада оборудуют парковку на 150 мест для продавцов. На первом этапе в зоне приемки будет работать девять въездных ворот.

Новый склад получит автономную котельную, которая будет работать с учетом температуры на улице, а также собственную трансформаторную подстанцию. Здание оборудуют двумя вводами: в случае выхода из строя одного сможет работать второй. Для экстренных ситуаций с энергоснабжением предусмотрен дизельный генератор, который обеспечит бесперебойную работу объекта.

Первая очередь нового логоцентра даст 2-3 тысячи рабочих мест, для сотрудников организуют вахтовые автобусы. Одновременно в смене будет работать 1-1,5 тысячи человек, они смогут обрабатывать до 350 тысяч заказов за сутки.

Первую сваю в основание корпуса забили 3 сентября 2021 года, заключение о соответствии здания KazanExpress планирует получить в июле и в августе полностью сдать объект.