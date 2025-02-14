Новый скандал в «Динамо», первые неудачники сезона и драма в «Ак Барсе». Обзор недели КХЛ

Середина февраля подарила болельщикам первых участников предстоящего Кубка Гагарина, но вместе с тем появились первые неудачники - им стал «Барыс». В «Динамо» тем временем все по-старому - там устраивают интриги и делят власть. В Казани вратари выдали шоу со знаком «минус». Об этому и других событиях - в обзоре «ТИ-Спорт».





Фото: скриншот трансляции КХЛ

Скандал в «Динамо». Что произошло с Алексеем Сопиным?

Как гром среди ясного неба громыхнула новость, что спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин уходит из клуба. Уж к кому, а к этому человеку из руководства «бело-голубых» вопросов всегда было меньше всего. Как выяснилось, Сопин решил уйти из клуба по собственному желанию, при этому у него не было даже никакого контракта с родной командой – он работал по обычному трудовому договору.

В хоккейном сообществе и в комьюнити «бело-голубых» ходят разговоры, что Алексей Сопин всегда старался держаться подальше от внутренних интриг в клубе, не ввязываясь в подковерные войны.

Но, «Динамо» не было бы «Динамо», если бы там не продолжалась давно идущая борьба за власть. Поговаривают, что один бывший генеральный директор московского клуба никак не может успокоиться и периодически пытается влиять на работу клуба, в том числе и на трансферные дела.

Впрочем, давайте признаем честно, были и провалы в менеджменте «Динамо», и их достаточно. Москвичи никак не могут пройти заколдованные ранние стадии плей-офф. Там постоянные проблемы с вратарями. Сначала провальным оказался трансфер Хантера Миски, который был настолько плох, что с ним поспешили расстаться спустя три месяца.

Поговаривают, что последней каплей стал трансфер Владислава Подъяпольского. Возникли подозрения на почве того, что вратарь якобы перешел в «Динамо» за бесценок, и это вызывает подозрение. Да и в целом вратарь пока не прижился окончательно.

Теперь остро встал вопрос и о будущем главного тренера у руля команды Алексея Кудашова. Именно Сопин сосватал Кудашова высшему руководству клуба. Теперь при любой новой осечке его дни в «Динамо» будут сочтены. Но скорее-всего они уже сочтены. Единственный шанс остаться в клубе для наставника «Динамо» - взять Кубок Гагарина.

Так или иначе, Кудашов остался без поддержки и ему придется справляться с давлением внутри клуба в одиночку. Кроме того, остро стоит вопрос о продлении контрактов с ведущими игроками. Без Сопина этот вопрос решить будет объективно сложнее.

Минус «Барыс», плюс «Локо» и «Трактор». Сетка плей-офф начинает формироваться

Вот и наступила та приятная пора в сезоне, когда регулярный чемпионат понемногу подходит к своему завершению, а первые команды официально оформляют свои путевки в предстоящий розыгрыш Кубка Гагарина.

Сначала это вполне ожидаемо сделали в Ярославле. Вряд ли кто-то сомневался еще в начале зимы, что именно «Локомотив» первым оформит выход в плей-офф. Теперь же этот факт задокументирован официально.

Победив минское «Динамо» (2:0) «железнодорожники» попали в Кубок Гагарина за полтора месяца (!) до его начала – феноменальный результат! Ярославцы могли оформить путевку в плей-офф еще раньше, но немного расклеились — до встречи с «Динамо» уступили в четырех из пяти матчей.

А во вторник определился и первый участник плей-офф от Восточной конференции. Им также ожидаемо стал челябинский «Трактор», который захватил первую строчку Востока осенью и практически не отпускал ее за исключением пары эпизодов. Челябинцы набрали 76 очков после 55 матчей.

Фото: пресс-служба ХК «Барыс»

Но наряду со счастливцами начали определяться и первые неудачники сезона. Так, например, официально свой провал оформляют в Астане. А ведь еще в августе «Барыс» называли главной командой-открытием. Мощная трансферная кампания летом, когда под приглашенного Дэвида Немировски съезжались добротные легионеры, а также ехали российские бывшие звезды. Такие как Дамир Жафяров и Антон Бурдасов. Но на деле все обернулось катастрофой уже с первого месяца чемпионата. С оглушительным треском астанинцы провалились в сентябре, после чего на тренеский мостик пришел Вячеслав Буцаев, но и он надолго не задержался – поражения продолжили сыпаться одно за другим. Уже под руководством третьего наставника, Галыма Мамбеталиева «Барыс», по-сути, доигрывал сезон.

На фоне такого фиаско даже вновь активизировались разговоры о том, что «Барыс» готовится выходить из КХЛ. Мол, там всем надоело тратить огромные деньги на команду, которая не приносит в лиге никакого результата. Потеряет ли Континентальная лига еще один иностранный клуб?

Крах «Ак Барса» и вратарская битва в Казани

Настоящая драма в двух частях развернулась в середине недели в столице Татарстана. Там «Ак Барс» выступил в своем репертуаре. Команда Анвара Гатиятулина влетела «Торпедо» со счетом 1:5. С одной стороны, кто бы ждал от такого уверенного «Ак Барса» столь унизительного поражения от команды из нижней части топ-8 Запада, который сам пребывает в долгосрочном кризисе? Но с другой стороны, никого в Казани такой исход уже не удивляет.

Дело в том, что как бы симпатично не играл «Ак Барс», ему по-прежнему не хватает какого-то стержня, чтобы выступать стабильно. О проблеме периодически говорят журналисты, Гатиятулин каждый раз рапортует о работе с игроками и разговорах с ними. С учетом таких «перепадов настроения» перспективы «Ак Барса» в предстоящем плей-офф выглядят довольно зыбкими.

Впрочем, далеко не последнюю роль в этой драме сыграл и вратарский вопрос, который сначала стал ключевым в итоговом разгроме, а потом получил продолжение уже после матча. Именно с беспечно отданной шайбы Амиром Мифтаховым прямо на «крюк» Евгения Свечникова перед воротами и начался разгром Казани. Непонятно, на что рассчитывао голкипер «Ак Барса», когда выбрасывал шайбу из-за ворот прямо в сторону накатывающегося нападающего «Торпедо», но после этой пропущенной шайбы казанские хоккеисты, похоже, уже не сумели оправиться.

И это еще один насущный вопрос перед плей-офф. Что же делать с незадачливыми вратарями «Ак Барса», которые так и не убедили, что с этой вратарской парой можно идти за Кубком?

Фото: пресс-служба ХК «Торпедо»

Однако, Мифтахов на этом свое выступление не закончил, и уже после игры, во время традиционного рукопожатия решил сцепиться с голкипером «Торпедо» Иваном Кульбаковым. Сначала они обменялись парой ласковых, после чего дело едва не дошло до массовой драки. Сам Амир после игры рассказал, что заступался за партнера по команде.

«Мне не понравился эпизод, где наш игрок Никита Дыняк получил от Ивана удар клюшкой неприятный. Меня это подстегнуло, я задал ему вопрос — дальше уже наше личное», — заявил Мифтахов после игры.

Кажется, вратарю «Ак Барса» лучше было бы исполнять свои прямые обязанности. Такое шоу казанские болельщики оценили бы куда больше, чем ненужные потасовки.

Фото на анонсе материала: пресс-служба ХК «Динамо»