Новый сезон в театре Тинчурина откроют сразу две премьеры

Официальное открытие 91-го сезона Татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина состоится 15 сентября, в день рождения основателя театра. Однако свою работу театр начал раньше – 26 июля.

«Наши двери открылись 26 июля. Мы вышли на работу, и уже 29 июля поставили первый спектакль в сезоне», – рассказал на пресс-конференции «Татар-информа» директор театра им. К. Тинчурина Фанис Мусагитов.

Официальное открытие сезона сопроводят две премьеры: «Тахир и Зухра» Зульфата Закирова (5 сентября) и «Родные люди» Ильгиза Зайниева (18-19 сентября). Первая постановка основана на пьесе Фатхи Бурнаша. Заслуженный артист РТ Закиров подчеркивает тему чистой любви молодых, которая сопротивляется родительскому контролю и внешнему политическому напряжению.

Вторая постановка, «Родные люди», опирается на воспоминания бабушки Зайниева о своей жизни. В истории одного человека будет раскрыта история целого народа в период 1950 – 1970 гг.

«Это масштабный, собирающий труппу воедино спектакль. В нем играют порядка 30 актеров», – рассказал Зайниев.

Помимо уже известных премьер, готовится постановка про самого Тинчурина, которой займется главный режиссер театра Туфан Имамутдинов. А закроет сезон спектакль режиссера Тимура Кулова.

День открытия сезона начнется с церемонии возложения цветов Тинчурину на Архангельском кладбище. В 10:00 соберется театральная общественность, представители Минкульта РТ, литературных и художественных сообществ. Уже в 11:30 цветы возложат к бюсту татарского драматурга в парке Тинчурина. В 17:00 новый сезон откроет спектакль «Без ветрил» Имамутдинова по пьесе Карима Тинчурина.