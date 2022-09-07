Новый сезон в Мензелинском драмтеатре начнется с детективной истории любви

87-й творческий сезон в Мензелинском татарском драмтеатре начнется с премьеры Загира Бигиева «Тысяча, или прекрасная девушка Хадича» в постановке главного режиссера ТЮЗа им. Кариева Рената Аюпова. Он же является и автором инсценировки.

«В театре сейчас проходят репетиции. Премьера ожидается 7 октября», — рассказала «Татар-информу» заведующая литературной частью театра Нурсиба Адиева.

Режиссер отметил, что спектакль «Тысяча, или прекрасная девушка Хадича» — детективная история любви, а роман, по которому он поставлен, считается первым детективным произведением на татарском языке.

Ренат Аюпов признается, что до этого не работал в жанре детектива и у него нет готовых штампов для создания таких спектаклей. Теперь в его руках оказался интересный материал, в котором рождаются самые неожиданные ситуации, смешиваются невероятные детали. Режиссер выразил надежду, что пьеса будет хорошо сыграна и что публика ее полюбит.

Режиссером по пластике выступил Марат Казиханов. Несмотря на то что спектакль построен не только на ней, движения тела важны для понимания сути произведения. Художником постановки стал Булат Гильванов, композитором — Юсуф Бикчентаев.

По сюжету пьесы обнаружен труп молодой красавицы Зулейхи, начинается расследование. Подозрение падает на молодого казанского богача Мусу Салихова. Он окончил Петербургский университет, но после смерти отца вынужден продолжить семейное дело, заняться предпринимательством. Еще в Петербурге он встречается с красивой и образованной девушкой Зулейхой, приехавшей с отцом из Крыма. Они полюбили друг друга, но на сделанное Мусой предложение отец девушки отвечает отказом.

Проходит год, Зулейха не может забыть любимого и втайне от матери приезжает к нему в Казань. Однако за это время намерения Мусы изменились. Один из самых богатых людей Казани дает за дочь Хадичу приданое в 100 тыс. рублей серебром, и Муса посватался. Через месяц ожидается никах. Во время встречи в гостинице он прямо говорит об этом Зулейхе и предлагает деньги, чтобы девушка вернулась к матери в Крым.

Потеряв смысл жизни от безысходности, Зулейха идет на самый крайний шаг. Мусу же ждут иные испытания, так как за приданым Хадичи охотится его друг Габденнасыр.