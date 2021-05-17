Новый сезон в КХЛ начнется 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА

Утверждена структура проведения чемпионата КХЛ сезона-2021/2022. Регулярный чемпионат должен начаться 1 сентября 2021 года матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА и завершиться 1 марта 2022 года, сообщает пресс-служба лиги.

На первом этапе чемпионата команды проведут по 56 матчей – по одной игре дома и в гостях с каждой командой (46 игр), еще по матчу дома и в гостях с пятью командами своей конференции (10 игр).

Казанский «Ак Барс» сыграет в дивизионе Харламова, где его соперниками станут «Автомобилист» (Екатеринбург),

«Металлург» (Магнитогорск), «Трактор» (Челябинск), «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Куньлунь Ред Стар» (Пекин).

«Адмирал» из Владивостока, который пропустил прошедший сезон, принят в состав участников КХЛ и будет допущен к участию в сезоне-2021/2022 при условии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами за сезон 2017/2018 в срок до 31 июля 2021 года.