Новый сезон «татарского Ералаша» показали в КДК имени Ленина

Фото: пресс-служба Дирекции "Время кино"

В кинотеатре казанского Культурно-досугового комплекса имени Ленина показали новый сезон детского юмористического киножурнала «Шкодники».

«Шкодники» – духовный наследник «Ералаша». Киножурнал представляет собой набор юмористических скетчей, роли в которых исполняют казанские школьники. Съемки миниатюр проходят в школах, музеях, культурных и спортивных комплексах города.

По словам авторов «Шкодников», дети за время съемок «научились азам актерского мастерства, сценической речи, а также развили в себе те качества, которые в дальнейшем пригодятся им в учебном процессе в школе».

Киножурнал является проектом школы киноискусств Junior Life, которая занимается развитием детского творчества в области актерского мастерства и режиссуры 13 лет. Эта школа принимала участие в международном фестивале детского кино во французских Каннах и имеет награды республиканских конкурсов, фестивалей детского и юношеского творчества.

На самом показе в КДК имени Ленина зрители общались с творческой группой проекта, их пригласили к участию в съемках будущих сезонов. С окончанием съемок нынешнего, 25-го сезона поздравил всех причастных телеведущий Марат Давлятшин. В день мероприятия в холле кинотеатра также работала ярмарка творческих работ благотворительной общественной организации «Мамы Казани». В программе праздника были конкурсы, розыгрыши, сюрпризы от партнеров, вокальные номера и показ роликов.

Бесплатные премьерные показы организаторы устраивают два раза в год. Чаще всего локацией выступает кинотеатр КДК именно Ленина. Показ следующего сезона намечен на июнь 2026 года.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры РТ, ГБУК «Татаркино», Дирекции по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино», Департамента питания и продовольствия Казани, телеканала «Эфир».