Новый сезон «СалаваТік»и начали с песни «Веселая азбука»

2023 год «СалаваТік»и начали с особенного выпуска — на YouTube-канале появилась новая песня «Күңелле әлифба» («Веселая азбука»), которая была написана специально для проекта.

«Написать песню об азбуке было давней мечтой. Честно говоря, такую песню учителя и воспитатели просили у нас давно. В настоящее время в школах первоклассники проводят "Праздник Букваря". Пусть эта песня станет для них подарком от "СалаваTik"ов», — рассказала главный редактор журнала «Салават күпере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

Гульназ Гарипова-Дениз написала слова песни «Веселая азбука». Она призналась, что давно следит за творчеством «СалаваТiк»ов.

«Я использую их песни на своих уроках. Мои ученики тоже очень любят слушать и танцевать под их песни», — поделилась она.

Музыку к словам написала Лейсан Арсентьева.