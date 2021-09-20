Новый сезон «Решалы» стартует на «ЧЕ!»

20 сентября состоится премьера нового сезона реалити «Решала» на телеканале «ЧЕ!». Зрители уже успели соскучиться по борцу за справедливость Владу Чижову, а у него накопилось много историй, которыми нужно поделиться. Его задача — научить тебя разбираться в схемах обманщиков и самостоятельно противостоять им.

В новом сезоне поклонников шоу ждут интернет-мошенники, рассчитывающие на безнаказанность; брачные аферисты, играющие на доверии и наивности людей; автоподставщики и многие, многие другие лжецы и обманщики, желающие нажиться на чужом горе или доброте.

Влад мастерски умеет распознавать разводы и разбираться с их последствиями. Вот уже несколько лет он делится накопленными знаниями со зрителями телеканала «ЧЕ!». В новом сезоне они узнают о последних хитростях мошенников и научатся их разоблачать. Какие-то аферисты ушли в онлайн, кто-то продолжает орудовать в реальной жизни. Хорошо, что у Влада достаточно опыта, чтобы справиться и с теми, и с другими.

«На уловки мошенников может попасться любой, вне зависимости от образования или возраста, — рассказывает ведущий. — Я возвращаюсь, чтобы снова помогать людям. Я готов раскрыть еще больше преступных схем, но и вы обещайте мне быть осторожнее. Смотрите новый сезон „Решалы“ и не ведитесь на разводы».

За годы существования проекта были раскрыты сотни афер, тысячи зрителей со всей России прониклись к Владу и его шоу доверием и благодарностью. Они больше не попадутся на крючок мошенников. Научись распознавать обманщиков и ты!

Смотри новый сезон «Решалы» с 20 сентября по будням в 21:30 только на телеканале «ЧЕ!».