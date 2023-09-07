Новый сезон радио «Тәртип» начнется с цикла ретро-концертов «Кабатланмас моңнар»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Радио «Тәртип» новый сезон начинает с цикла ретро-концертов «Кабатланмас моңнар». Первое шоу состоится 22 сентября в культурном центре «Чулпан», начало в 19.00. О концепции проекта рассказали его создатели на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Название говорит само за себя — это концерт, где будут звучать песни нашей молодости, которые давно полюбили зрители. Мы прокладываем мост между прошлым и будущим. Выступят представители старшего поколения и современные исполнители, а также молодые артисты. Будут новые голоса», — анонсировала главный редактор радио Ризаля Исмагилова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В этот день на концерте выступят Айдар Файзрахманов, Шамиль Ахметзянов, Фоат Галимуллин, Зиля Сунгатуллина, Зухра Сахабиева, Алмаз Хамзин, Зухра Шарифуллина, Лена Бичарина, Зуфар Хайрутдинов, Филюс Кагиров, Марсель Вагизов, музыканты Кирам Сатиев, Ринат Мухутдинов, Ринат Валеев, Айнур Муратов, Булат Шарипов, Динар Бадретдинов, Дина Закирова.

Автор сценария, заслуженный работник культуры РТ, ведущая программы «Тәртипле иртә» Айгуль Набиуллина заявила, что будет много сюрпризов.

«Фоат Галимуллин — известный диктор, поэт, обладатель потрясающего голоса, но немногие знают, что он еще и поет. Алмаз абый Хамзин готовит выступление участниц легендарного ансамбля „Саз“, который образовался аж в 1976 году. Только баянистов у нас будет семь человек. Зритель получит истинное удовольствие, испытает чувство возвращения к корням», — уверена она.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Народный артист Татарстана, художественный руководитель государственного фольклорного ансамбля РТ Айдар Файзрахманов рассказал о важной миссии проекта. «Концерт „Кабатланмас моңнар“ даст возможность услышать настоящие, неповторимые образцы „моң“. Как ни жаль, сегодня мы теряем искусство художественного слова, песни, свойственное только нам звучание в музыке. Я верю, что „Кабатланмас моңнар“ возродит это наследие», — сказал артист.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Наша идея не нова. Ретро-концерты есть, их много. Салават Фатхутдинов тоже отразил эту идею в своих концертах. Наша задача — сделать что-то свое, отличающееся от других. Мы исходим из того, что каждая песня — это состояние души исполнителя, у каждой песни есть история, привнесенная ей новизна, связанные с ней воспоминания. Каждая песня входит в историю как отражение своего времени», — пояснил режиссер концерта, артист театра Тинчурина, главный режиссер театра «Мизгел», ведущий радио «Тәртип» Ильфак Хафизов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Зрителей ожидает большое путешествие от 80-х годов до наших дней. Ретро-песни 80-90-х годов будут сопровождаться видеорядом, поэтому в атмосферу тех лет смогут окунуться даже те, кто не застал это время, обещают организаторы.