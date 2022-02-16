Новый сезон конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» стартует в марте

Конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» 2022 года стартует в марте. С 2006 года республика является неизменным лидером по реализации программы «100 лучших товаров России», сообщает пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан».

На заседании рабочей группы оргкомитета конкурса заместитель директора по управлению качеством ФБУ «ЦСМ Татарстан» Андрей Макаров рассказал об итогах участия в мероприятии в минувшем, 2021 году.

В прошлом году на конкурс были заявлены 440 товаров и услуг, что на 30% больше, чем в 2020-м. Были определены 144 лауреата, 147 дипломантов I степени и 112 дипломантов II степени.

За стабильно высокие показатели качества продукции и услуг приз «Лидер качества Татарстана» получили ПАО «Казанский завод компрессорного машиностроения», ООО «Фабрика мороженого „Славица“», ООО «Кастамону вуд Индастри», АО «Казанский Гипронииавиапром» и Республиканская клиническая больница Минздрава РТ.

В своей деятельности компании республики опираются на мировые системы управления качеством и соблюдают все требования стандартов и технических регламентов. Было отмечено, что конкурсантами становятся не только крупные бюджетообразующие предприятия, но и представители малого и среднего бизнеса, доля которых составляет 30-40 %.

В 2021 году Татарстан представил на федеральный этап конкурса «100 лучших товаров России» 154 наименования товаров и услуг от 93 организаций региона, что на 47% больше, чем в 2020-м. Лауреатами признаны 52 товара и услуги, еще 102 стали дипломантами, а 46 признаны новинками.

Сразу четыре предприятия республики удостоились высших наград программы. Приз «Вкус качества» получило АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат», призом «За успехи в импортозамещении» наградили ООО «Тепличный комбинат „Майский“», приза «Инновация» удостоена городская поликлиника №18, а Научный центр безопасности жизнедеятельности получил специальный приз «С заботой о детстве».

В завершение доклада Андрей Макаров отметил, что «непросто завоевать лидирующие позиции в реализации Программы „100 лучших товаров России“, значительно труднее их отстоять и тем более развивать, что необходимо нам сделать в 2022 году».

Затем члены оргкомитета конкурса «Лучшие товары и услуги РТ» — заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ Дмитрий Шевелев, начальник отдела Минпромторга РТ Айгуль Бабаева и начальник отдела ФБУ «ЦСМ Татарстан» Юрий Солодков обратили внимание на то, что у Татарстана есть все возможности не только сохранить достигнутые позиции, но и успешно их развивать.

Одной из главных задач признана необходимость активно пропагандировать конкурс и таким образом расширить состав его потенциальных участников. Участники совещания также рассмотрели проект плана мероприятий оргкомитета по подготовке и проведению конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».

Новый сезон конкурса должен стартовать в начале марта после согласования и утверждения всех документов членами оргкомитета.