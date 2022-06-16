Новый сезон конкурса «Алтын каләм — Золотое перо» соберет 170 юных журналистов из РТ

С 18 по 24 июня в Татарстане состоится XXVII Республиканский фестиваль детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм — Золотое перо». Традиционно участниками фестиваля станут 170 юных журналистов в возрасте от 12 до 20 лет, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

Задачами фестиваля «Алтын каләм — Золотое перо» на протяжении 27 лет являются выявление, поддержка и поощрение деятельности юных журналистов, профориентационная работа, включение наиболее талантливых в процесс развития информационного поля, формирование пула юных журналистов, работающих на двух государственных языках (русском и татарском) одинаково успешно, отметили в пресс-службе министерства.

«Ученики школы „Алтын каләм — Золотое перо» — успешные сотрудники пресс-служб, СМИ, креативных агентств Республики Татарстан и Российской Федерации», — добавили в ведомстве.

Главной наградой станет Гран-при — бюджетное обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета. Также один из финалистов получит сертификат на обучение иностранному языку.

В 2022 году фестиваль пройдет по семи направлениям: печатная журналистика (русская и татарская), телевидение, радио, дизайн и вёрстка, фотожурналистика, SMM.