Новый сезон ФНЛ начнется 10 июля, в нем могут сыграть два клуба из Татарстана

Новый сезон Футбольной национальной лиги, участником которой является нижнекамский «Нефтехимик», начнется 10 июля. В нем сыграют 20 команд.

До ухода на зимний перерыв команды проведут 25 туров, последний из которых должен пройти 27 ноября. Возобновление турнира запланировано на 6 марта 2022 года, а заключительный 38-й тур должен состояться 21 мая 2022 года, сообщает пресс-служба ФНЛ. Переходные матчи с командами Премьер-Лиги должны пройти 24 и 27 мая 2022 года.

Стоит отметить, что еще один клуб из Татарстана, который может попасть в лигу – это ФК «КАМАЗ». Челнинцы лидируют в 4-й группе первенства ПФЛ и близки к тому, чтобы сыграть в следующем сезоне вместе с нижнекамцами.