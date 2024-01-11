Новый сезон «Цифрового ликбеза» стартует для школьников Татарстана

Школьники Татарстана могут присоединиться к новому сезону всероссийского проекта цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». Видеоматериалы рассчитаны на школьников всех возрастов – с первого по одиннадцатый классы.

Уроки, размещенные на сайте проекта https://digital-likbez.datalesson.ru/, рекомендованы к совместному просмотру с учителями или родителями. В настоящее время на сайте открыты новые тематические видео: «Информационный шум», «Культура работы с данными» и «Цифровой след».

Для учителей созданы методические пособия, которые помогут эффективно интегрировать видео в уроки ОБЖ и информатики, а также в проведение родительских собраний, отметили в Минцифры РФ.

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко выразил уверенность, что в настоящее время, когда гаджеты есть практически у всех, а интернет стал привычным инструментом, и дети, и взрослые смогут почерпнуть для себя много полезной информации, обезопасив себя и близких в сети.

Проект «Цифровой ликбез» реализуется второй учебный год в поддержку национального проекта «Цифровая экономика». Каждый год разделен на сезоны.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина с 2019 года.